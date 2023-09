La CAQ remet en doute l’emplacement du futur hôpital en Outaouais

Alors que le 23 juin 2022, la Coalition avenir Québec (CAQ) annonçait que le futur hôpital à Gatineau serait construit sur la rue d'Edmonton, dans le secteur de Hull, le ministre de la Santé Christian Dubé a indiqué, vendredi, que les analyses ne sont pas terminées.

Ce dernier ne confirme plus cet emplacement et informe simplement que son but demeure de construire cet hôpital le plus rapidement possible .

De passage en Outaouais, Christian Dubé a laissé entendre que la construction du futur Centre hospitalier affilié universitaire (CHAU) de l'Outaouais s’annonce complexe , les expropriations liées au projet compliquant les démarches du gouvernement.

Pour moi ce qui est clair c’est qu’on doit faire toutes les analyses , a-t-il insisté.

Des discussions prématurées

Questionné sur le dossier, le ministre responsable de l’Outaouais, Mathieu Lacombe, parle de discussions prématurées , malgré une annonce officielle faite par le gouvernement en juin dernier.

J’invite tout le monde à être prudent, on fait le travail comme il faut , insiste-t-il. Au prix où ça va coûter, il faut être sûr que ça va être bien fait.

Le ministre responsable de l'Outaouais, Mathieu Lacombe.

Le député libéral de Pontiac, André Fortin, s’indigne de voir le gouvernement revenir sur son engagement .

On ne peut pas le promettre pendant 50 ans cet hôpital-là , lance ce dernier. En plus de ça, il y a des entrepreneurs en Outaouais qui ont un peu mis leurs propres projets en attente parce qu’ils ont reçu des lettres l’an dernier se faisant dire ''vous allez être expropriés'', puis ils n'ont rien entendu depuis.

Le député libéral de Pontiac, André Fortin.

M. Fortin souligne que le Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) de l'Outaouais aussi subit les contrecoups de ces délais. Le CISSS de l’Outaouais ne fait pas certains investissements dans son infrastructure actuelle parce qu’il les prévoit dans le prochain hôpital.

On se prive de service, on se prive d’amélioration.

André Fortin reconnaît que la question des expropriations complique la partie. Selon lui, il manque toutefois de clarté de la part du gouvernement, et ces analyses auraient dû être terminées au moment de l'annonce officielle, il y a un an.

Pour qu’un ministre se déplace dans une région, je m’attendais à pas mal plus de détails, pas mal plus de précisions sur ce dossier crucial-là pour l’avenir des soins de santé en Outaouais , poursuit ce dernier.

Avec les informations de Laurie Trudel