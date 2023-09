Les évacués de Hay River pourront rentrer chez eux samedi, après un mois d’absence

Aux Territoires du Nord-Ouest, les résidents de Hay River, évacués depuis le 13 août en raison d’un feu de forêt, pourront retourner chez eux samedi à partir de 9 h, heure locale. Ce retour ne sera pas sans risque, rappellent les autorités, et les résidents doivent se préparer à s’adapter à vivre avec le feu.

Ce retour de la population générale succède à celui du personnel essentiel, qui a pu prendre le chemin de la maison quelques jours plus tôt.

Après le soulagement de retrouver leur communauté, les résidents devront se préparer à découvrir une ville transformée. Le feu de près de 490 000 hectares, qui brûle toujours, entoure presque entièrement le corridor de Hay River, qui comprend la Première Nation K’atl’odeeche.

La superficie du feu SS05 le 13 septembre 2023, qui a encerclé les communautés de Hay River et K'atl'odeeche, en plus de détruire en grande partie le hameau d'Enterprise. En rose pâle, la superficie de forêt brûlée en mai 2023 et qui avait forcé l'évacuation des deux communautés.

Ce ne sera pas un retour sans risque et sans feu. Le feu reste actif dans la région et le restera jusqu’à ce que le temps change. Tout le monde devra s’adapter à la vie avec le feu , a indiqué le ministère de l’Environnement et du Changement climatique.

Les résidents devront aussi s’attendre à voir des équipes de lutte contre les feux de forêt et des avions dans la région jusqu’à ce que la neige tombe.

Plusieurs commerces de Hay River se sont préparés à accueillir la population générale au cours des derniers jours, et seront ouverts lors du retour des résidents. C’est le cas des épiceries, de la pharmacie, du magasin Home Hardware et de la station-service Super A.

Le propriétaire de Home Hardware, Wayne Korotash, se réjouit de revoir ses concitoyens : C’est agréable de savoir que la communauté sera de retour.

Des images de destruction

L’immense brasier a presque détruit entièrement le hameau d’Enterprise sur son passage, deux jours après l'évacuation du 13 août.

Les résidents de Hay River verront pour la première fois la dévastation dans le secteur, des images qui ont marqué les résidents de Yellowknife, comme Marlène Parazelli lors de son retour le 9 août. « Je me sentais comme dans un film. On voit ça dans les films, les films d’horreur. [...] C’était noir partout », dit-elle.

Des ruines à Enterprise après l'incendie qui a ravagé le hameau.

Près de Hay River, les secteurs de Paradise Gardens et du chemin Patterson ont été durement touchés par ce feu de forêt. Selon des estimations préliminaires, une dizaine de maisons et de bâtiments ont été partiellement ou entièrement détruits.

Greg Haist, un résident de Paradise Gardens, a confirmé à Radio-Canada que sa propriété, une ferme, a échappé aux flammes. Il y a cinq maisons à Paradise Gardens qui ont été endommagées sévèrement par le feu, dont quatre qui sont des pertes totales.

Greg Haist est propriétaire d'une ferme à Paradise Gardens.

Sur le chemin Patterson, situé près de Paradise Gardens, la scierie et toutes les maisons auraient brûlé, selon Greg Haist.

Dans le cas de ces résidents, le retour pourrait être repoussé. « Ces gens ne reviendront peut-être pas tout de suite, car ils auront des difficultés à se trouver des logements [temporaires] », croit Greg Haist.

Les moyens de défense tiennent le coup

Le feu s’est rapproché jusqu’à 500 mètres de l’hôpital et à environ 10 mètres de certains secteurs de la route 2. Les équipes sur le terrain et par voie aérienne continuent de renforcer les moyens de défense et de protéger les structures dans le secteur, selon la dernière mise à jour des autorités.

Plus de 95 % de la périphérie du feu dans le corridor de Hay River a été circonscrit.

Vendredi soir, 117 feux demeuraient actifs aux T.N.-O. , selon les autorités de lutte contre les incendies.

Avec les informations de Luke Carroll