Fermeture d’Olymel à Princeville : des travailleurs étrangers rongés par l’inquiétude

Des travailleurs étrangers temporaires employés d'Olymel à Princeville sont rongés par l'inquiétude à la suite de l'annonce de la fermeture prochaine de l'usine.

Mercredi, Olymel a annoncé à ses travailleurs que l'usine va officiellement fermer ses portes le 10 novembre prochain. Ce sont 301 travailleurs qui perdront leur emploi. Olymel a expliqué sa décision entre autres par un souci de rentabilité. Les activités qui se font à Princeville pourront se faire aux usines d'abattage en Mauricie, au Centre-du-Québec, et à Lanaudière.

Certains de ces 33 travailleurs ne veulent pas quitter la région pour aller travailler dans un autre établissement du géant alimentaire situé parfois à plus d'une heure de route.

C'est que les conjoints de ces travailleurs ont souvent des contrats de travail fermés avec d'autres entreprises à proximité, ce qui compliquerait l'organisation de la vie de familiale dans le cas d'un déménagement.

Joanne Étiennette Arthee, qui est originaire de l'île Maurice, a des enfants qui sont déménagés avec elle. On a déjà notre train de vie, on a notre bail, notre maison , met-elle de l'avant. Plusieurs questions restent sans réponse si elle déménage : Est-ce qu'on va payer notre bail? Comment va-t-on trouver un logement? Est-ce qu'on va chercher une école pour nos enfants?

Ça va être tout un chamboulement.

Vimalen Ramasamy est lui aussi originaire de l'île Maurice et a lui aussi des enfants qui sont venus s'installer avec lui. On voulait rester dans le coin, la population [de Princeville] est super, les personnes sont sympatiques, on voulait rester là , renchérit le travailleur.

Ouvrir les permis de travail

Le député de Mégantic-L'Érable, Luc Berthold, a déjà écrit au ministre fédéral de l'Immigration, Marc Miller, afin que des permis de travail ouverts puissent exceptionnellement leur être octroyés.

Ce serait important que le ministre Miller ait un œil attentif sur le dossier et surtout qu'il ouvre la possibilité à ces gens-là, d'avoir un permis de travail ouvert qui leur permettrait, s'ils le désirent, de travailler dans la région de la MRC de l'Érable , explique-t-il.

Je pense que le ministre [Marc Miller] est en mesure de comprendre que c'est une situation exceptionnelle.

Le porte-parole d'Olymel, Richard Vigneault, assure que toutes les ressources de l'entreprise sont déployées pour soutenir ces travailleurs dans leur décision, qu'ils choisissent ou non de demeurer avec l'entreprise.

Une rencontre avec eux est d'ailleurs prévue la semaine prochaine.

Avec les informations de Jean-François Dumas