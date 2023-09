On connaît maintenant les prochains émojis à faire leur entrée sur votre téléphone

Un phénix, un champignon brun et une chaîne brisée… le Consortium Unicode vient d’approuver la liste 15.1 des nouveaux émojis qui apparaîtront sur vos appareils au cours des prochains mois.

La nouvelle sélection comprend aussi la lime, une tête qui se secoue horizontalement et une autre qui se secoue verticalement. Elle inclut également de nouvelles images représentant différents modèles et tailles de famille. Emojipedia montre aussi quelques icônes déjà connues, tels les marcheurs et marcheuses, mais orientées vers une autre direction.

On peut déjà imaginer comment le phénix, un oiseau connu pour renaître de ses cendres, sera utilisé dans les conversations.

Ouvrir en mode plein écran La version préliminaire de l'émoji de phénix, présentée en février, diffère légèrement de celle approuvée par le Consortium Unicode. Photo : Unicode

Les cuisiniers et cuisinières ont aussi de quoi se réjouir : un deuxième champignon a reçu le feu vert d’Unicode, soit le champignon brun. Jusqu’ici, les gens n’avaient accès qu’à celui à pois blancs et tête rouge, rappelant l’amanite tue-mouches, qui n’est pas recommandée en cuisine.

La liste de 118 nouveaux émojis est très modeste si on la compare à l’éventail des icônes offertes ces dernières années. Parmi les récents ajouts, on compte le symbole wi-fi, et beaucoup de petites images sous le signe de l’inclusivité, avec des grossesses trans et non binaire, par exemple.

On ne sait pas à quel moment ces émojis seront déployés sur les logiciels et appareils de Microsoft, Google, Samsung et Apple, à qui le Consortium donne le dernier mot à cet effet.

Emojipedia se contente de dire que les nouveaux émojis devraient arriver sur nos différents appareils numériques au cours de l'année à venir , la majorité à la première moitié de 2024 .

Rendez-vous sur le site d’Unicode pour consulter la liste officielle des nouveaux émojis (Nouvelle fenêtre) 15.1.