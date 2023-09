Nordstar, propriétaire du Toronto Star, procède à 605 mises à pied

Nordstar Capital, la société propriétaire du Toronto Star et d'autres journaux, a récemment demandé que sa division Metroland Media Group soit placée sous la protection de la loi sur la faillite. Cette filiale gère plus de 70 journaux locaux. De plus, 605 emplois ont été supprimés.

La décision de Nordstar de placer sa division Metroland Media Group sous la protection de la loi sur la faillite fait partie d’un plan de restructuration.

Metroland Media Group cherche à pivoter vers un format exclusivement numérique. Ses journaux locaux sont actuellement distribués en même temps que des dépliants publicitaires. Cette transition implique la suppression d’environ 60 % de l'ensemble des effectifs de l'entreprise.

Cette décision radicale est le résultat de pertes financières insoutenables, en grande partie attribuables à l'évolution des préférences des consommateurs et des annonceurs dans l'industrie des médias, selon Metroland.

Six quotidiens de Nordstar Capital, à savoir le Hamilton Spectator, le Peterborough Examiner, le St. Catharines Standard, le Niagara Falls Review, le Welland Tribune et le Waterloo Region Record, continueront d'être publiés en version imprimée et en ligne.

Cette restructuration ne touche pas le Toronto Star.

Avec les informations de La Presse canadienne