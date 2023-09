L’exposition de bandes dessinées et de divertissement fait son retour à Edmonton

La neuvième édition de l’exposition de bandes dessinées et de divertissement d’Edmonton se prépare à accueillir son public vendredi et pendant tout le week-end au Centre Expo près du centre-ville.

L’événement est un des plus grands rassemblements de passionnés de culture populaire qui attire célébrités, vendeurs et costumadiers.

Selon la directrice de communications de FAN EXPO HQ, Alex Kingcott, jusqu'à 40 000 visiteurs se sont rués à l'exposition auparavant et elle pense que l'èvénement sera de nouveau un succès ce week-end.

L’an dernier, nous avons dépassé nos attentes [de ventes de billets], et cette année, nous nous attendons à le battre , affirme-t-elle.

FAN EXPO HQ est l’entreprise chargée d'organiser l'Expo d'Edmonton. Elle le fait également à Vancouver, Calgary, Toronto, ainsi que dans 11 villes aux États-Unis.

Ouvrir en mode plein écran Andrew Moyes et FAN EXPO HQ organise l'Expo d'Edmonton depuis cinq ans. Photo : Radio-Canada / Caleb Perreaux

Son vice-président, Andrew Moyes, explique que ces rencontres ont toutes des caractéristiques locales des villes accueillantes.

Les Edmontoniens se présentent toujours en grand nombre, et l’Expo d’Edmonton est un de nos événements qui réussit bien année après année.

Derrière les rideaux

La costumade, soit s’habiller comme un personnage de fiction, est très populaire à ces événements. Il y existe même des concours qui servent à juger les détails d'un costume et de la personnalité.

Ouvrir en mode plein écran Austyn Larkam a plus de 6000 abonnés sur Instagram. Photo : Radio-Canada / Caleb Perreaux

Le costumade est la passion de Austyn Larkam, qui s’est lancée à passe-temps en 2017. Depuis, elle a participé à des dizaines d’expos, dont quatre en 2023, avec quatre victoires comme résultat.

Chaque personne qui fait de la costumade a son propre style et son identité. Pour moi, c’est la création des costumes, que j’ai presque toutes créés à la main.

Par contre, ce passe-temps n'est pas à temps plein. Pendant la journée, elle a une carrière en marketing dans une entreprise de Calgary.

J’ai conduit hier soir après mon quart de travail, et je vais reconduire dimanche en soirée et travailler lundi matin , explique Austyn Larkam.

Elle ajoute que les costumes prennent beaucoup de temps à créer, entre acheter le tissu, le maquillage et les perruques : Ça me prend des mois pour être prête pour une Expo.

Éventuellement, elle espère pouvoir poursuivre la costumade à temps plein, un rêve difficile à accomplir sans l’aide de commanditaires et de soutien financier.