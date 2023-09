C’est une bonne nouvelle pour l’environnement. Il ne devrait pas y avoir d’effet négatif en raison du déversement d’eaux usées dans le lac Érié. En raison des fortes pluies survenues fin août dans la région, la ville d’Essex avait été contrainte de prendre cette mesure.

Mike McKay, le directeur de l'Institut de recherche environnementale des Grands Lacs, estime que les grandes étendues d'eau peuvent absorber un certain niveau de rejet, à condition que cela se produise rarement.

Dans ce genre de situation, il est simplement conseillé de ne pas se rendre près des cours d’eau dans les 48 heures qui suivent.

Lors de ces fortes pluies, près de 200 millimètres de précipitations sont tombés en moins de 24 heures sur certains quartiers d’Essex. Le système d’égout a gonflé jusqu’à atteindre 14 fois la quantité d'eaux usées qu'il est censé retenir.

Les propriétés de Colchester, en Ontario, situées à Lypps Beach, près du lac Érié, sont inondées à la suite des tempêtes d'août 2023.

Face à cette situation, la maire de la ville, Sherry Bondy a pris la décision de soulager la pression en déversant des eaux usées dans le lac. Une première dans l’histoire d’Essex. L’élue regrette que certaines personnes aient tout perdu en raison des dégâts. Elle déplore également que les compagnies d'assurance de certains résidents n'aient pas couvert la totalité ou une partie des dommages.

Même les meilleures valves de refoulement n'étaient pas capables de résister à la pression des eaux usées.

Le détournement des eaux usées est une chose qui arrive, rassure Mike McKay. C’est notamment le cas lorsque les systèmes d'égouts et les usines de traitement sont saturés de pluie et de problèmes de capacité . Il faut en revanche veiller à ce que cela n’arrive pas trop souvent.

Les propriétés près du lac Érié et de Colchester sont inondées en août 2023.

La tempête de 1989 avait fait plus de dégâts

Sharron Sax était présente dans la région en août dernier ainsi qu’en 1989. Cette année-là, l'inondation avait été bien pire. Il y avait tellement d’eau que des arbres avaient été abattus , se souvient-elle.

Le changement climatique risque d’aggraver la situation. Sharron Sax redoute les prochaines années. Nous avons plus de tempêtes, plus de vent, plus de pluie. Nous avons juste plus de tout. Et les hivers sont plus chauds aussi.

Pendant ce temps, la province pousse pour que cette région du Sud-Ouest de l'Ontario se développe. Nous avons des promoteurs intéressés qui cherchent à construire plus de 400 condos , rapporte la maire d'Essex. Mais nous n'en avons pas la capacité.

Face à cette urbanisation, une usine de traitement des eaux usées serait nécessaire. Une infrastructure estimée à 30 millions de dollars. Nos résidents actuels n'ont pas les moyens de la construire . Une aide financière de la province serait la bienvenue.

Les propriétés de Lypps Beach à Colchester, près du lac Érié, sont inondées après que les tempêtes estivales ont provoqué de fortes pluies.

