Trois des quatre rivaux de Bonnie Crombie ont ciblé la mairesse de Mississauga dans le premier débat de la course à la chefferie du Parti libéral de l'Ontario, qui s'est déroulé jeudi soir à Thunder Bay.

Mme Crombie abordait ce premier débat en tant que favorite des sondages. Le vote est prévu le week-end du 25 novembre.

Sa position fluctuante dans le dossier de la ceinture de verdure est revenue à plusieurs occasions.

Depuis des mois, le gouvernement progressiste-conservateur de Doug Ford est empêtré dans les critiques et démissions pour avoir confié des terrains protégés à des promoteurs donateurs du parti.

On ne peut pas élire une cheffe qui dit un jour qu’on ouvrira la ceinture de verdure et le suivant qui change sa main , a fustigé Yasir Naqvi, le député fédéral d'Ottawa-Centre et ancien ministre provincial.

Ouvrir en mode plein écran La course compte cinq candidats : Ted Hsu (en haut à gauche), Bonnie Crombie (en bas à gauche), Adil Shamji (en haut à droite), Nathaniel Erskine-Smith (au milieu à droite) et Yasir Naqvi (en bas à droite). Photo : Radio-Canada

Laissez-moi dire que nous avons besoin de promoteurs , a d’abord rebondi le député de Kingston et les Îles, Ted Hsu, dans ce qui pouvait s’apparenter à un soutien. Avant de viser Bonnie Crombie à son tour.

On a besoin de construire des logements, mais je pense qu’une chose qu’on peut faire pour créer la confiance, c’est d’abord écrire notre politique du logement et lever des fonds ensuite.

Attaquée sur son bilan de mairesse et son positionnement politique

Bonnie Crombie a aussi été critiquée sur son bilan à Mississauga. Ses rivaux lui reprochent justement de ne pas avoir assez construit de logements.

Les jeunes ont quitté la ville de Mississauga plus que n’importe quelle ville, car il n’y a pas eu assez de logements neufs lors de cette dernière décennie , accuse Nate Erskine-Smith, député fédéral libéral de Beaches—East York, à Toronto.

Ouvrir en mode plein écran Bonnie Crombie prendra un congé sans solde de son poste de mairesse de Mississauga pour se concentrer sur sa candidature à la direction du Parti libéral de l'Ontario. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Evan Mitsui

Nate Erskine-Smith a également ciblé le positionnement politique au centre droit de Bonnie Crombie.

Attaquée de toute part, Bonnie Crombie a défendu son bilan local. La hauteur des immeubles et la densité sont illimitées dans notre centre-ville , réplique-t-elle.

J’ai 135 tours - sans limite de hauteur - qui se construiront dans les 25 prochaines années, dont 35 dans les 5 ans. Le bord de lac prévoit un usage mixte, des quartiers se construisent.

Les gens veulent habiter à Mississauga

Santé, environnement et coût de la vie

Seul Adil Shamji, député provincial de Don Valley-Est, ne s’en est pas directement pris à la mairesse de Mississauga.

Le médecin urgentiste a mis en avant son expérience en salle d’opération et dans des foyers de sans-abri.

J’ai rédigé de nombreuses prescriptions dans ma vie, mais je n’ai jamais pu en écrire pour le logement, l'épicerie et la qualité de l’air , a-t-il déclaré.

Être élu serait pour lui l’opportunité d’écrire des ordonnances pour 15 millions de personnes .

Parmi ses priorités figurent l’augmentation du nombre de médecins de famille dans le Nord de l’Ontario et éviter les fermetures des urgences.

Une campagne ouverte

Peter Graefe, professeur agrégé de sciences politiques à l’université McMaster de Hamilton, estime qu’en plus des sondages, les appuis revendiqués par Bonnie Crombie font d’elle la favorite.

Mais sa promesse de réorienter le parti risque aussi de donner une tonalité n’importe qui sauf Crombie à cette campagne.

Pour Dan Moulton, associé à Crestview Strategy, un cabinet qui a conseillé les libéraux, il semble clair que personne ne l’emportera au premier tour , ce qui ouvre des opportunités pour les concurrents de Bonnie Crombie.

Quatre autres débats, à Stratford, Toronto, Ottawa et Brampton, sont encore programmés jusqu’à la mi-novembre.

Avec les informations de Michelle Allan CBC et de Lorenda Reddekopp de la Presse canadienne