Le vin et le cinéma partagent une grande histoire d'amour. Derrière l’écran, les réalisateurs et les acteurs sont nombreux à posséder des vignobles. Tandis que devant la caméra, la dive bouteille brille dans de nombreuses productions. Dans le cadre du Festival de cinéma de Québec, voici quatre bouteilles à découvrir.

Ce contenu audio n’est plus disponible.

Blanc de Toscane

Ouvrir en mode plein écran il Palagio Message in a Bottle Vermentino Toscana 2021 | Code SAQ : 15180411 | 21,90$ Photo : SAQ

J'ai mangé son foie avec des fèves et un bon chianti. Cette phrase tirée du film culte Le Silence des agneaux est célèbre. Pourtant, cet accord inusité ne se trouve pas dans le livre original de Thomas Harris. L’auteur proposait au départ un amarone pour accompagner le repas funèbre. Or, les producteurs ont jugé que ce rouge corsé du Valpolicella n’était pas assez connu. C'est pourquoi ils l’ont troqué pour un chianti.

Pour découvrir la Toscane autrement, voici un blanc savoureux élaboré par le chanteur Sting. Il possède un domaine de 25 hectares où il élabore du vin, de l’huile d’olive et du miel. Cet assemblage de vermentino, de sauvignon et de trebbiano sent le printemps avec ses parfums de fleurs et de fruits tropicaux. L’attaque vive est nourrie par des arômes de pêches et d’amande qui prolongent le plaisir.

Merlot vs pinot

Ouvrir en mode plein écran Francis Coppola Diamond Collection Merlot Californie 2018 | Code SAQ : 541888 | 25,60$ Photo : SAQ

Est-ce que les réalisateurs du film Sideways savaient qu’ils allaient influencer le goût des consommateurs en 2004? Sûrement pas! Pourtant, en faisant l’apologie du pinot noir, grand cépage de Bourgogne, au détriment du merlot, raisin classique de Bordeaux, ils ont affecté les ventes et la réputation de ce dernier. L’impact a été si nuisible qu’on qualifie la baisse de popularité du merlot de Sideways effect .

Le célèbre réalisateur Francis Ford Coppola n’a pas pris part au débat. Dans son vignoble de Californie, il a planté les deux cépages et son merlot est une grande réussite. Assemblé avec 22 % de petite sirah, ce rouge est élevé 11 mois en fûts de chêne. Ses tannins souples et sa trame épicée sont la vedette du scénario.

Champagne!

Ouvrir en mode plein écran Champagne Leclerc Briant Brut Réserve | Code SAQ : 13737677 | 69,50$ Photo : SAQ

Champagne et croustilles, cet accord a été popularisé en 1955 par Marylin Monroe dans le film The Seven Year Itch (Sept ans de réflexion). Près de 70 ans plus tard, le mariage sucré-salé est toujours d’actualité et il fonctionne avec un autre incontournable du cinéma : le maïs soufflé. Curieux? Tentez le coup avec le brut de la maison Leclerc-Briant. Son champagne est certifié bio, et même biodynamique. Il réunit en majorité le pinot noir et le pinot meunier. Ces deux cépages rouges apportent des notes de céréales et d’anis à ses bulles incolores. La finale crémeuse persistera plus longtemps en bouche que le maïs soufflé dans le sac.

Vodka Martini Québec

Ouvrir en mode plein écran Beemer vodka | Code SAQ : 14703786 | 44,75$ Photo : SAQ