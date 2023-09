Itinérance : Il faut « tenir compte des réalités autochtones »

Face au problème de la surreprésentation des Autochtones chez les sans-abri, la directrice générale du Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or, Édith Cloutier, a plaidé vendredi, lors du Sommet municipal sur l’itinérance à Québec, pour des solutions « culturellement pertinentes et sécurisantes ».

En 2022, les Autochtones comptaient pour 13 % des sans-abri, soit cinq fois plus que leur proportion dans l’ensemble de la population, selon le rapport sur le dénombrement des personnes en situation d’itinérance visible au Québec, publié jeudi.

Face à ce problème qui persiste, Mme Cloutier a déclaré qu'il fallait des stratégies d’intervention culturellement pertinentes et sécurisantes , lors d’un panel où participaient plusieurs intervenants communautaires de la province.

Ouvrir en mode plein écran Édith Cloutier, la directrice générale du Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Les Autochtones n’ont pas eu un parcours de vie comme celui des non-Autochtones. Ils ne se retrouvent pas à la rue pour les mêmes raisons , a-t-elle déclaré, citant les conséquences de la colonisation, l’impact des pensionnats et le trauma intergénérationnel. Il leur faut des solutions spécifiques.

On ne peut pas faire un copier-coller de ce qui est utilisé dans les programmes pour non-Autochtones. Ce n'est pas de cette manière que leur situation va s'améliorer.

Elle a d’ailleurs rappelé que la commission Viens, sur les relations entre les Autochtones et les services publics, a démontré que le fait d’utiliser les mêmes ressources et programmes que les allochtones est voué à l'échec .

Publicité

Profil d'itinérance différent

Le profil des personnes autochtones en situation d'itinérance est d'ailleurs très différent des Québécois, a fait remarquer la directrice générale. Par exemple, elles sont davantage mobiles .

Ces nouvelles mobilités se traduisent par un retour aux études, une présence en ville pour des soins médicaux, une alternance de résidence entre la ville et la communauté ou un séjour court pour le loisir, le travail et le magasinage. Mais elles sont aussi causées par des problématiques sociales accentuées, comme la violence, la dépendance, le manque de logement (promiscuité et surpopulation) et le manque d’emplois.

Les sans-abri autochtones se tiennent aussi en groupe, tandis que l’itinérance des Québécois est davantage une affaire individuelle , explique-t-elle. Par exemple, ils vont vouloir recomposer dans la rue un semblant de vie sociale . Il y aura également plus de femmes.

Ouvrir en mode plein écran Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Lionel Carmant, au Sommet municipal sur l'itinérance, à Québec. Il a annoncé jeudi que le gouvernement allait injecter 20 millions de dollars, dont 15,5 millions d'argent frais, pour financer des projets de refuges d'hiver. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Val-d'Or, un point de convergence

Dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue, près de la moitié (49 %) des sans-abri sont autochtones, selon le rapport publié jeudi. Il s'agit de la région avec la proportion la plus élevée.

Ouvrir en mode plein écran Le centre-ville de Val-d'Or. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

En entrevue avec Espaces autochtones, Mme Cloutier explique cela par le fait que Val-d'Or est située sur des territoires traditionnellement autochtones , plus précisément, au cœur du territoire anishnabe.

Publicité

Par le passé, la ville a aussi créé plusieurs alliances économiques avec les Cris, ce qui en a fait un lieu de rencontre avec les membres de cette nation.

De plus, Val-d'Or est considérée comme un corridor de service pour les soins de santé, en plus d'être un lieu où les gens viennent s'entraîner ou magasiner, donne-t-elle en exemple.

Cette circulation dans Val-d'Or liée à toutes ces activités est venue créer une présence accrue des membres des Premières Nations, le tout combiné aux phénomènes de croissance de la population autochtone et des problématiques sociales dans les communautés , explique-t-elle. C'est devenu un point de convergence.

Faire preuve de bienveillance

Lors du Sommet municipal sur l’itinérance, Mme Cloutier a tenu à souligner la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation qui aura lieu le 30 septembre partout au pays. Considérez cette journée comme une opportunité de prendre part au dialogue, à aiguiser notre compréhension de l’histoire des peuples autochtones , a-t-elle affirmé, en demandant aux dirigeants et à la population de faire preuve de bienveillance.