L’ancien enseignant Paul J. Maillet déclaré non coupable

L’ancien enseignant Paul J. Maillet est déclaré non coupable d’agressions sexuelles et de grossière indécence. Le jury a rendu sa décision, vendredi après-midi à Moncton, en Cour du Banc du Roi.

Cet homme de 77 ans était accusé d’avoir agressé sexuellement l’un de ses élèves dans les années 1980, à l’école Champlain et à son domicile. Il avait plaidé non coupable et nié en bloc les allégations.

À sa sortie du palais de justice, Paul J. Maillet n'a pas souhaité faire de commentaire. Lorsqu'on lui a demandé s'il est content de ce dénouement, il a hoché la tête avant que son avocat s'interpose.

« Le verdict, certainement, ça soulage. Et puis M. Maillet est soulagé. Mais autre que ça, on n'aura rien à dire », a affirmé Me Gilles Maillet.

Des dizaines d'autres accusations de nature sexuelle

Paul J. Maillet n'est pas encore sorti du bois. Il fait toujours face à 28 autres accusations de nature sexuelle liées à au moins douze autres plaignants.

Il a plaidé non coupable. Son procès devant juge et jury aura lieu en janvier 2025. Les faits qui lui sont reprochés dans cette affaire se seraient produits entre 1967 et 2022.

Son avocat indique qu'il a l'intention de se défendre. « Notre stratégie, ça demeure une stratégie et ça va rester entre moi et mon client », a dit Me Gilles Lemieux vendredi à sa sortie du palais de justice.