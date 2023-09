De la Saskatchewan à la France, des musiciens fransaskois rayonnent sur la scène

Après avoir conquis les cœurs des Franco-Canadiens, deux artistes fransaskois, Alexis Normand et Étienne Fletcher, dévoilent les dates de leurs prochaines tournées respectives, incluant des performances à l'étranger, notamment en France.

À la suite du lancement de son nouvel Album, intitulé Mementos, l'auteure-compositrice-interprète Alexis Normand annonce huit spectacles à travers le Canada, dont en Saskatchewan et en Alberta.

Aux côtés du duo winnipéegois Burnstick, Alexis Normand montera de nouveau sur scène dans plusieurs villes canadiennes, notamment à Saskatoon le 15 septembre, à Calgary le 16 septembre, à Lacombe le 17 septembre, à Calgary le 18 septembre, et à Regina le 20 septembre.

Il s’agit d’une tournée qui nous mène partout aux Prairies , confie-t-elle. Je pense que les gens peuvent s'attendre à vivre une soirée qui célèbre les Prairies, les expériences différentes qu'on peut vivre sous le ciel qu'on connaît ici.

L’artiste fransaskoise est également prévue pour une représentation le 17 novembre à Saint-Étienne, en France, dans le cadre du festival Les Oreilles en Pointe.

Cet automne, je vais faire mon premier voyage en France avec ma musique , se réjouit l’artiste. Donc c'est la première fois que je rencontre et que je découvre le public français. C'est le festival Les Oreilles en Pointe qui m'a invité.

Je m'en vais en France, où je vais partager ma musique en français, mon histoire et mes vécus francophones. J’en ai hâte.

Alors qu’Étienne Fletcher et son album Entre-deux viennent de récolter quatre prix au Trille Or, l’artiste fransaskois s’envole aussi pour une tournée en France avec 10 spectacles et au Québec où il en offrira 3.

Dans une courte vidéo envoyée à Radio-Canada, l'artiste fransaskois exprime son enthousiasme à l'idée de débuter sa tournée en France.

C'est notre première vraie tournée en France. [...] On entame notre tournée de dix dates en France, on va passer par Paris, par Lyon, etc. , se réjouit Étienne Fletcher.

Ce dernier présentera des spectacles dans diverses villes en France, du 14 au 30 septembre.

Au Québec, il sera à Sorel-Tracy le 26 octobre, à Montréal le 1er novembre, et à Gatineau le 4 novembre.

Avec les informations de Raphaële Frigon