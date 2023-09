Comment bien se préparer en prévision de l’ouragan Lee

Plusieurs municipalités et gouvernements des provinces maritimes ont émis des avertissements de tempête à l’approche de Lee et invitent les citoyens à respecter certaines consignes afin de rester en sécurité.

Alors que Lee devrait toucher terre dans les Maritimes d'ici les 24 prochaines heures, les autorités responsables des mesures d'urgence du Nouveau-Brunswick demandent à leurs concitoyens de se préparer au pire.

Parmi les mesures à prendre afin de bien se préparer pour le passage de Lee, il est fortement conseillé de préparer une trousse d’urgence d’au moins 72 heures.

Celle-ci doit contenir de l’eau potable (2 litres par personne par jour), de la nourriture non périssable pour au moins trois jours, des médicaments, un ouvre-boîte manuel, une radio à piles, une lampe frontale et une lampe de poche, un briquet ou des allumettes, des chandelles et des piles de rechange.

Ouvrir en mode plein écran Idéalement, une trousse d'urgence devrait permettre à tous les occupants d'une résidence de survivre pendant au moins trois jours en cas de catastrophe naturelle. Photo : getty images/istockphoto / fstop123

L’utilisation des chandelles doit être sécuritaire, afin d’éviter tout risque d’incendie. Ne jamais laisser la flamme sans surveillance et l’éloigner des matériaux combustibles.

Une trousse de premiers soins doit être à portée de main, avec des antiseptiques, des analgésiques, des bandages, de l’adhésif, des compresses de gaze stériles, des ciseaux, etc.

Assurez-vous également de recharger vos appareils électroniques de communication, dont le téléphone portable, afin de pouvoir suivre les alertes émises par les autorités.

Faites le plein d’essence de votre véhicule et/ou de votre génératrice et ayez à portée de main de l’argent de poche.

N’utilisez pas de BBQ ou de poêle de camping à l’intérieur.

Rangez dans un endroit sûr tout objet extérieur susceptible d’être emporté par le vent.

Évitez les déplacements inutiles

Placez vos véhicules loin des arbres. Si jamais une branche d’arbre se casse et touche des fils électriques, n’y touchez pas et attendez que les équipes d’électricité s’en occupent.

Ouvrir en mode plein écran À Eastern Passage en Nouvelle-Écosse, les vagues ont été très fortes lors du passage de la tempête post-tropicale Fiona. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Évitez les déplacements inutiles afin de ne pas incommoder les équipes d'urgence ou les équipes de réparation des services d'électricité.

Les plages et les zones côtières sont aussi à éviter puisqu'elles présentent un risque d’être emporté par les vagues.

Utilisation sécuritaire de la génératrice

En cas de panne de courant, l’utilisation de la génératrice doit être contrôlée afin d’éviter une asphyxie au monoxyde de carbone.

Ne jamais utiliser une génératrice à l’intérieur de la maison, dans un garage ou dans un espace clos.

Ouvrir en mode plein écran En cas de panne, la plupart des résidents utilisent des génératrices pour avoir de l'électricité dans la maison. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Placer l’appareil dans un endroit sec de préférence, à distance des portes, des fenêtres et des bouches d’aération de la résidence.

Faire fonctionner une génératrice dans des conditions humides peut provoquer une électrocution. Évitez tout contact si vous êtes mouillés ou avez les pieds dans l’eau.

Ne connectez pas la génératrice à des appareils électriques touchés par une inondation et n’utilisez que des rallonges électriques adaptées.

Il est important aussi de laisser refroidir le moteur de la génératrice au moins deux minutes avant de refaire le plein.

Un plan familial d’urgence

Il est nécessaire aussi de préparer un plan familial d’urgence.

Il doit contenir les coordonnées de personnes à contacter en cas d’urgence, un plan d’évacuation de la résidence avec un lieu de rassemblement, les endroits où couper l’alimentation en eau et en électricité et un itinéraire pour quitter le quartier en cas d’évacuation avec un deuxième trajet au besoin.

Ouvrir en mode plein écran Des maisons inondées au site historique de La Grave, à Havre-Aubert, lors du passage de la tempête post-tropicale Fiona en septembre 2022. Photo : Gracieuseté de Martin Fournier

Par précaution, faites un inventaire de vos biens avec des preuves d’achat, des photos et des vidéos. Ayez en main vos polices d’assurance automobile et habitation et communiquez au besoin avec votre assureur.

Si jamais vous êtes dans une situation d’urgence en voiture, restez calme et contactez le 911. Ne sortez pas du véhicule et allumez les feux de détresse. Économisez l’énergie de la batterie en alternant la lumière, le chauffage et la radio. S’il fait noir, allumez les lumières à l’intérieur. Bougez pour activer la circulation sanguine.