Le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, a mandaté des fonctionnaires pour examiner différents moyens afin de lutter contre la pénurie d'enseignants dans le système scolaire, dont celui de réduire la durée du baccalauréat de quatre à trois ans.

La quatrième année pourrait également être consacrée à un stage rémunéré à temps plein, selon un autre des scénarios étudiés par le ministère.

Ces réflexions révélées par La Presse font partie d'une gamme de solutions envisagées par le gouvernement afin de rendre la profession plus attrayante.

C'est ce qu'ont expliqué le premier ministre François Legault et la ministre de l'Éducation supérieure Pascale Déry en marge de l'inauguration du nouveau pavillon de HEC Montréal, vendredi midi. Tous deux ont toutefois insisté sur le fait qu'il n'y avait rien de décidé .

On regarde plusieurs alternatives , a indiqué le premier ministre Legault, dont des passerelles plus rapides qui pourraient permettre à des étudiants ayant déjà obtenu un baccalauréat dans une autre matière de terminer plus rapidement leur formation de 1er cycle en enseignement.

On essaye de trouver des solutions , a ajouté la ministre Déry, rejetant du revers de la main les accusations de nivellement par le bas.

Québec ne devrait pas raccourcir la durée du baccalauréat en enseignement, croit le vice-doyen à la formation et à la culture à l'Université de Sherbrooke, Martin Lépine.

On est aux prises avec un problème de pénurie, d'attractivité, de rétention du personnel enseignant, et ce n'est certainement pas en les formant moins, et moins longtemps, qu'on va garder plus longtemps les personnes qui se destinent à l'enseignement , a-t-il confié vendredi en entrevue à Radio-Canada.

Par voie de communiqué, la présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ), Josée Scalabrini, s'est dite étonnée d'apprendre par la voie des médias que le ministre Drainville souhaitait réduire la durée du baccalauréat en enseignement de quatre à seulement trois années d'études.

Les enseignantes et enseignants se demandent ce matin où s'en va le ministre, écrit-elle. La tentation de réduire la durée de la formation vient ajouter à des années de dévaluation de notre profession, alors que la durée du baccalauréat avait justement été allongée [en 1994] pour permettre une meilleure formation.

