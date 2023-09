L’enquête sur le décès de deux policiers d’Edmonton se poursuit

À l’approche du Jour commémoratif national des policiers et des agents de la paix, qui aura lieu le 24 septembre, l'enquête sur la mort de deux policiers d'Edmonton, tués dans l'exercice de leurs fonctions, est toujours en cours.

Le 16 mars, les policiers Travis Jordan et Brett Ryan ont été abattus alors qu’ils frappaient à la porte d’un appartement dans le nord-ouest de la capitale. Le tireur présumé, un garçon de 16 ans, a également tiré sur sa mère avant de retourner l’arme contre lui.

Alors que la dernière mise à jour publique de l’enquête date du 23 mars, il n’y a pas de mise à jour à partager pour le moment , rapporte un porte-parole du Service de police de la Ville d'Edmonton (EPS) dans un courriel.

Dan Jones, un ancien inspecteur pour l’ EPS , enseigne aujourd'hui la criminologie au collège NorQuest. Selon lui, il n'est pas surprenant que l'affaire soit passée de très publique à strictement confidentielle. Le travail de la police est complexe.

La transparence est attendue. Cela dit, l'intégrité de l'enquête prime sur la transparence.

Bien qu’il n’ait aucune information sur cette enquête, Dan Jones souligne que des enquêteurs doivent souvent taire certaines informations, pour éviter de perturber des pistes délicates ou de fausser la perception du public avant que les faits ne soient connus.

Temitope Oriola, un criminologue à l’Université de l’Alberta, avise qu’il n’a pas étudié la durée typique des enquêtes criminelles. Toutefois, j’ai observé au fil des ans que les enquêtes sur les décès tragiques d’officiers dans l’exercice de leurs fonctions sont généralement conclues plus rapidement que la moyenne et prennent habituellement moins d’un an , soutient-il. La mort du responsable dans une telle attaque devrait accélérer le processus.

De son côté, Dan Jones ne croit pas que la durée d’une enquête dépend du fait qu’une victime soit un policier. Il ajoute qu’il faut être prudent en comparant des enquêtes, puisqu’aucune n’est exactement pareille.

Selon la police, l'adolescent de 16 ans impliqué dans la fusillade est également soupçonné d'avoir tiré sur un employé d'un Pizza Hut, le 12 mars.

Ouvrir en mode plein écran Les policiers Brett Ryan (à gauche) et Travis Jordan (à droite), ont été abattus dans l’exercice de leurs fonctions à Edmonton le jeudi 16 mars 2023. Photo : Services de police d'Edmonton

Dan Jones estime que le fait d'avoir deux incidents connexes, répartis sur deux scènes de crime, sur deux jours, peut compliquer le processus d'enquête. Au minimum, cela augmente le travail à accomplir avant de clore l'affaire.

Il ajoute que les séries télévisées ont donné au public une idée déraisonnable des enquêtes policières. En général, l'affaire est résolue en moins d'une heure, tout le monde a terminé et tout le monde rentre chez soi , explique M. Jones. Ce n'est pas du tout la réalité.

Des funérailles de grande envergure

Le décès de policiers attire énormément l'attention du public, notamment en raison de leur rareté. Les funérailles de Travis Jordan et Brett Ryan ont été un événement très visible, avec une procession dans le centre-ville et une cérémonie télévisée depuis la Place Rogers.

Elles ont également coûté cher. L' EPS a dépensé plus de 400 000 dollars en dépenses directement liées à la planification, au soutien de la famille (y compris le voyage à Edmonton) et aux dépenses liées à l'événement (frais d'exploitation du lieu, diffusion en direct, etc.) selon une demande d'accès à l'information faite par CBC .

Le groupe Oilers Entertainment a fourni gratuitement l'utilisation de la Place Rogers. La Ville d'Edmonton a dépensé plus de 177 000 dollars pour l'affrètement d’autobus et pour la préparation et le nettoyage de l’itinéraire de la procession.

Avec les informations de Taylor Lambert