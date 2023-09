Gémeaux : six trophées pour le Bye bye 2022 au Gala de l’industrie

Le Bye bye 2022 a dominé le Gala de l’industrie des 38e prix Gémeaux jeudi soir en remportant six prix. La série de Xavier Dolan, La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé, s’est également illustrée en terminant la soirée avec trois trophées.

Le Gala de l’industrie, animé cette année par Nicolas Ouellet, récompense le talent et la créativité des artisans et artisanes œuvrant derrière la caméra sur des productions télévisuelles et numériques francophones.

Le Bye bye 2022 s’est illustré dans six catégories techniques, dont celles du meilleur montage, de la meilleure création de costumes et des meilleurs maquillages et coiffures. Rappelons que l’émission de fin d’année de Radio-Canada s’est hissée au 2e rang des émissions les plus regardées de la télévision québécoise, avec un auditoire confirmé de 4 706 000 personnes.

Nicolas Ouellet était à la barre du Gala de l'industrie jeudi soir, lui qui animera aussi le Gala d'ouverture des prix Gémeaux, dimanche à 15h. Photo : Radio-Canada / Eric Myre

Trois Gémeaux pour La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé

La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé a également fait bonne figure en remportant trois prix, dont celui de la meilleure musique, composée par David Fleming (The Last of Us) en collaboration avec le célèbre Hans Zimmer, qui a notamment signé la musique de Dune (2021) et Le gladiateur (2000).

La série de Xavier Dolan a aussi mis la main sur les prix de la meilleure direction photo (André Turpin) et du meilleur montage dans une fiction (Xavier Dolan et Stéphane Lafleur).

Xavier Dolan et son équipe ont remporté trois prix Gémeaux jeudi soir. Photo : Radio-Canada / Eric Myre

La deuxième saison de Complètement Lycée a de son côté récolté deux statuettes, tout comme Infoman 2022, la série Lou et Sophie, le film documentaire Je vous salue salope et la série documentaire Face au diable de la Côte-Nord.

Le Gala des prix Gémeaux 2023, animé par Pierre-Yves Lord, sera diffusé en direct à ICI Télé, dimanche à 20 h. Il sera précédé à compter de 15 h du Gala d’ouverture, animé par Nicolas Ouellet et diffusé sur ICI Artv.