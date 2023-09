Le cinéaste franco-canadien Arthur Lamothe nous quittait il y a dix ans, le 18 septembre 2013. Il est l’un des premiers réalisateurs à explorer le genre cinéma-vérité dans les années 1960. Son œuvre s’est consacrée en grande majorité au peuple innu de qui il a défendu la cause sans relâche comme en témoignent nos reportages d’archives.

Arthur Lamothe naît le 7 décembre 1928 à Saint-Mont dans le département du Gers en Gascogne en France.

Il arrive au Canada en 1953. Il travaille d’abord comme bûcheron en Abitibi avant de poursuivre des études en économie politique à l’Université de Montréal.

Arthur Lamothe collabore à plusieurs émissions d’affaires publiques à la radio et à la télévision. Il s’adonne au journalisme dans la revue Cité libre avant de co-fonder la revue cinématographique Images.

Il participe à la fondation du Festival du film de Montréal en 1960 et est membre du comité fondateur de la cinémathèque canadienne.

Il est réalisateur monteur à Radio-Canada de 1958 à 1961 puis à l’Office national du film de 1962 à 1965.

À l’émission Cinéma d’ici diffusée le 19 août 1970, l’animateur André Paquet rencontre Arthur Lamothe qui lui parle du genre cinématographique qu’il explore et des sujets qu’il affectionne.

L’émission présente également quelques extraits de films qui sont suivis des commentaires d’Arthur Lamothe qui revient sur les contextes de ses tournages.

En 1962, Arthur Lamothe réalise son premier documentaire le Bûcherons de la Manouane, un classique du cinéma direct.

Ce film touchant présente la rude vie des bûcherons de la forêt du Haut-Saint-Maurice.

Son film Le mépris n’aura qu’un temps (1969) apparaît comme le premier film politique réalisé au Québec. Arthur Lamothe donne la parole aux ouvriers de la construction, aux chômeurs et aux gagne-petit.

Le cinéaste crée également des œuvres de fiction, comme Poussière sur la ville, son premier long métrage réalisé en 1968 qui met en vedette les acteurs Guy Sanche et Michelle Rossignol.

Malgré une réalisation soignée, l’adaptation du roman d’André Langevin sera plutôt mal reçue par la critique.

Dans cet extrait du tournage du film, Arthur Lamothe est entouré de l’équipe de techniciens et dirige les comédiens Guy Sanche et Nicole Filion.

Tournage du film « Poussière sur la ville » du réalisateur Arthur Lamothe et tiré du roman québécois d'André Langevin. Séquences de tournage avec le comédien Guy Sanche et l'équipe de techniciens sur le plateau. Entrevue avec Arthur Lamothe. Journaliste : Michel Garneau et Gilles Sainte-Marie.

Dès ses tout débuts, le cinéaste s'engage envers la cause autochtone. Avec Le train du Labrador (1963), il réalise un film sur la construction de la voie ferrée entre Sept-Îles et Schefferville. Ce sera le premier d’une longue série de documentaires consacrés aux Innus de la Côte-Nord.

Ce premier film dénonçait le colonialisme sans vergogne (…) Quand la civilisation s’en vient les populations, on les dépossède et on les clochardise et c’était cela qui me fascinait.