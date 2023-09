L’exaspération d’un juge au sujet des innombrables délais judiciaires à Toronto

La pénurie de personnel au nouveau palais de justice de Toronto continue de forcer des ajournements d'audiences, des reports de procès, voire même des abandons d'accusations. La dernière cause rejetée à ce jour concerne celle d'un mineur accusé d'agression sexuelle contre un autre mineur.

Dans une décision déconcertante, le juge Peter Fraser explique qu'il n'a pas eu le choix de rejeter les accusations de la Couronne retenues contre un individu accusé d'agression sexuelle contre un mineur à cause d' un manque de personnel qui entrave le fonctionnement du tribunal depuis de nombreux mois et où les fermetures de salles d'audience sont devenues une réalité quasi-quotidienne .

Conséquence : l'accusé a été libéré, parce qu'il a attendu trop longtemps avant d'être entendu devant le tribunal de la rue Armoury, conformément à l'arrêt Jordan de la Cour suprême sur les délais de procédures.

Ouvrir en mode plein écran La décision du juge Peter Fraser dans laquelle il fustige la Couronne pour des délais injustifiés dans la cause R. contre CL. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Nadeau

À en croire le jugement, le procès de l'individu, qu'on ne peut nommer à cause de son âge, devait avoir lieu le 23 mars dernier dans le nouvel édifice.

Or, 4 salles d'audience sur les 12 que compte l'étage réservé aux causes juvéniles étaient fermées ce jour-là, si bien que 15 minutes seulement ont pu être réservées à la cause de l'individu en question.

Le procès avait été ajourné au mois de juillet. Or, ce mois-là, cela faisait plus de deux ans que les accusations avaient été déposées contre le mineur.

Ouvrir en mode plein écran Le nouveau palais de justice de Toronto regroupe les Cours de justice de College Park, de l'ancien hôtel de ville et le tribunal de la jeunesse de la rue Jarvis, ainsi que les tribunaux des ex-municipalités de North York, d'Etobicoke et de Scarborough. Photo : Radio-Canada / Paul Smith

La défense a donc réussi à faire suspendre les accusations en affirmant que les droits de son client à être entendu dans un délai raisonnable avaient été enfreints en vertu de la Charte canadienne.

Le juge Fraser n'hésite pas à écrire que le regroupement des six tribunaux en un seul endroit a fait des ravages dans la conduite ordonnée des affaires courantes .

Justice retardée, justice refusée

La Société des professionnels unis, qui représente des greffiers et des avocats de l'Aide juridique, ne se dit pas surprise.

Sa vice-présidente, Dana Fisher, explique que cette pénurie de personnel était prévisible de longue date et que le gouvernement avait été mis en garde lorsque les travaux de construction du méga-tribunal ont débuté en 2021.

C'est toujours décevant de voir que la justice peut parfois ne pas être rendue, mais ce n'est pas le premier cas du genre , dit-elle en rappelant qu'une affaire présumée d'ivresse au volant a elle aussi été récemment abandonnée à cause de délais déraisonnables.

Ouvrir en mode plein écran 343 salles d'audience ont été fermées du 31 mars au 6 juillet 2023 dans le nouveau tribunal de Toronto du centre-ville. Photo : Radio-Canada / Paul Smith

Mme Fisher affirme que le délai prescrit par l'arrêt Jordan est pourtant suffisamment long pour tenir des procès en bonne et due forme avant l'échéance des 18 mois. Je n'ai jamais vu pareille situation, c'est très choquant , poursuit-elle.

Elle rappelle que la majorité du personnel administratif dans les tribunaux qui ont été fermés dans la périphérie de Toronto est composée d'employés à temps partiel, non permanents, à statut précaire et qui sont sous-payés.

De nombreux employés ont refusé de venir travailler dans le nouveau palais de justice, à cause du prix prohibitif du stationnement, des frais de garderie, du coût des loyers au centre-ville et de la longueur du déplacement dans les transports ou les embouteillages , explique-t-elle.

Mme Fisher précise que la technologie n'est d'aucun secours, puisque tous ces employés doivent être présents en personne au tribunal, même si l'audience est virtuelle, ce qui n'est pas le cas des juges, des procureurs et des avocats de la défense.

Ouvrir en mode plein écran Le procureur général de l'Ontario, Doug Downey. Photo : Radio-Canada / Paul Smith

Le Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario, l'Association des procureurs de la Couronne de l'Ontario et l'Association des avocats de Toronto avaient déjà manifesté leurs inquiétudes à ce sujet auprès du gouvernement durant l'été 2021.

Réaction du gouvernement Ford

Dans un courriel, le ministère du Procureur général n'a pas répondu à nos questions précises.

Il affirme toutefois que la fermeture d'une salle d'audience, à plus forte raison l'abandon d'accusations dans un tel contexte, est inacceptable .

Nous veillons à ce que les tribunaux restent ouverts et disponibles afin que justice soit rendue , écrit-il.

Ouvrir en mode plein écran L'atrium du palais de justice, qui a coûté 956,4 millions de dollars, mais qui n'est pas entièrement opérationnel à cause d'une grave pénurie de personnel. Photo : Radio-Canada / Paul Smith

Le gouvernement affirme qu'il a adopté une stratégie de réduction de l'arriéré des tribunaux criminels grâce à des fonds de 72 millions de dollars pour embaucher des membres du personnel pour les services judiciaires et les services aux victimes et aux témoins.

Nous savons qu'il reste beaucoup à faire et nous travaillons actuellement à résoudre davantage ces problèmes afin de garantir que les victimes aient accès à la justice et que les délinquants soient tenus responsables.

Le plan prévoit aussi de recruter des procureurs supplémentaires pour atténuer le risque que des affaires graves (agressions sexuelles et crimes commis avec des armes) soient suspendues pour cause de retards.

Nous avons également institué la directive de relance post-COVID-19 pour faire face aux impacts des retards sur le système de justice pénale et donner la priorité aux infractions graves , ajoute le courriel.

Ouvrir en mode plein écran La nouvelle Cour de justice de l'Ontario de Toronto compte 17 étages, mais certains sont encore à moitié vides, faute de personnel. Photo : Radio-Canada / Paul Smith

Mme Fisher réplique que le gouvernement doit revoir les conditions de travail des postes qu'il tente de pourvoir dans l'appareil judiciaire depuis les nombreux départs que l'ouverture du nouveau tribunal de Toronto a entraînés.

Si les conditions et les salaires ne s'améliorent pas, les bons candidats ne seront pas plus intéressés à travailler dans l'appareil judiciaire , dit-elle.

Insalubrité et autres désagréments

Un malheur n'arrive jamais seul.

Des juges ont signifié cette semaine à la province qu'ils refusent de siéger dans le tribunal de Milton, à l'ouest de Toronto, à cause de la présence d'amiante, de moisissures et de vermine dans l'édifice.

Certains tiennent séance par visioconférence, d'autres siègent maintenant au tribunal de Burlington, la juridiction régionale voisine.

Le juge Clayton Conlan, chargé d'administrer les affaires courantes à Milton, a fait savoir que l'avis qu'il a envoyé aux magistrats restera en vigueur jusqu'à une date indéterminée.

Ouvrir en mode plein écran Le palais de justice de Milton, à l'ouest de Toronto, est miné depuis plusieurs mois par des problèmes de salubrité et de sécurité. Photo : (Google Streetview)

Trois causes ont été reportées dans ce tribunal dans la seule journée du 11 septembre dernier. Il parle d'ailleurs d' une journée décevante pour l'administration de la justice dans la région de Halton .

Le juge Conlan explique que ses confrères et consœurs ne peuvent plus permettre aux membres du public et aux fonctionnaires d'entrer dans le bâtiment tant qu'il sera contaminé.

Dans le même courriel, le ministère assure pourtant que la qualité de l'air dans le tribunal de Milton ne pose aucun problème de santé.

La province a commandé un rapport sur l'amiante au tribunal de Milton, mais un échantillon d'air attestant la présence de moisissure et d'amiante indique que la qualité de l'air se situe dans des limites acceptables , peut-on y lire.

Ouvrir en mode plein écran Le ministère refuse en outre de commenter la décision des magistrats de Milton de ne plus y siéger en personne citant l'indépendance de l'appareil judiciaire ontarien. Photo : Radio-Canada / Camile Gauthier

La Société des professionnels unis rappelle que le gouvernement Ford a annulé un contrat en 2020 pour bâtir un nouveau palais de justice à Milton pour desservir la région de Halton, qui est en pleine croissance.

La province a préféré le projet d'améliorer l'actuel tribunal en y effectuant des rénovations d'envergure, mais Mme Fisher affirme que ces travaux ne seront pas suffisants pour régler le problème.

La situation au tribunal de Milton est catastrophique depuis plusieurs années , précise-t-elle. Nos membres affectés à ce tribunal ont reçu la consigne de travailler de la maison jusqu'à nouvel ordre , conclut-elle.

L'Association des avocats de la défense au criminel et l'Association des avocats de Toronto n'ont pas répondu à nos demandes d'entrevue.