La crise du logement à laquelle est confrontée la Nouvelle-Écosse est le problème de tous et ce n'est pas le moment de jeter le blâme sur les autres, a déclaré le premier ministre Tim Houston jeudi avant de critiquer le conseil municipal régional d'Halifax pendant près de trois minutes et de l'accuser de contribuer au problème.

Retroussez vos manches et mettez-vous au travail , a déclaré Houston lors d'une conférence de presse à la suite d'un remaniement ministériel.

Tim Houston a encouragé les membres du conseil à se regarder un peu dans le miroir et il a dit qu'il était d'accord avec le premier ministre Justin Trudeau et le ministre fédéral du Logement Sean Fraser comme quoi il était temps pour les conseils municipaux d'intensifier le dossier du logement.

Il a fait remarquer que souvent le conseil traîne les pieds sur les approbations qui pourraient permettre la construction de logements. Il a aussi déploré que la municipalité ait fait monter les frais de construction.

Certains de ces frais ont été multipliés par sept ou huit, et chacun de ces frais se répercute sur le coût du logement , a-t-il dit. Ils ont juste fait grimper en flèche ce que j'appellerais les taxes cachées.

L'hôtel de ville d'Halifax en Nouvelle-Écosse.

Ça fait plus de 20 ans que la province n’a pas augmenté le nombre de ses logements abordables. Avec les taux d'inoccupation à des niveaux historiquement bas et un nombre croissant de personnes aux prises avec une hausse du coût de la vie, les demandes se multiplient pour que la province se remette dans la construction de nouveaux logements.

Mais le gouvernement préfère des mesures qui visent à accélérer les constructions du secteur privé et à fournir des terrains et du financement pour aider les organisations à but non lucratif à développer leurs projets.

Plus tôt cette semaine, certains membres du conseil de la Municipalité régionale d’Halifax ont critiqué la province pour ce qu'ils considèrent comme un manque d'action pour résoudre les problèmes du nombre croissant de personnes sans-abris.

Nous savons que la province a la capacité de prendre des décisions rapides, de dépenser beaucoup d'argent et de déployer des logements rapidement , a dit le conseiller Waye Mason.

Le conseiller Waye Mason

Lors d'une réunion du conseil pour discuter du problème croissant des sans-abri dans la ville, plusieurs conseillers ont même suggéré de déclarer une catastrophe pour forcer la province à agir.

La province a des mois de retard dans la mise en œuvre de stratégies de logement pour les étudiants et pour le grand public.

La semaine dernière, le ministre de l'Enseignement supérieur, Brian Wong, n'a pas pu dire quand la stratégie en matière de logement étudiant serait prête. Le ministre du Logement, John Lohr, a déclaré que la stratégie générale devrait être adoptée ce mois-ci.

Tim Houston a attribué ce retard au fait que son gouvernement essayait de rendre le document plus complet , mais a ajouté que des changements étaient également nécessaires en raison des échecs de certaines municipalités .

Une équipe de sous-ministres a également été formée pour s’attaquer aux problèmes les plus urgents.

Le premier ministre dit que le logement, les soins de santé et le coût de la vie seront parmi leurs priorités .

L'équipe est composée de Kelliann Dean, Paul LaFleche, Tracey Taweel et Dana MacKenzie.

Il s'agit d'une équipe de personnes qui ont prouvé leur capacité à faire avancer les choses et je compte sur eux pour qu'ils en fassent encore plus pour vous , a déclaré le premier ministre.