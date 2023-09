Itinérance : « il faut s’attaquer à la source du problème », estime Évelyne Beaudin

Le sommet sur l’itinérance a commencé vendredi à Québec. La mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin, était sur place. Elle estime que les municipalités et la province doivent se pencher sur les sources de cet enjeu.

L'enjeu est tellement complexe qu’on a besoin que tout le monde s’aligne, que tout le monde mette la main à la pâte. [...] Les gens sont au rendez-vous.

Ouvrir en mode plein écran Le sommet sur l'itinérance débute a débuté vendredi à Québec. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

La mairesse de Sherbrooke explique qu’en Estrie, la situation est difficile. Des gens campent un peu partout sur le territoire. On est chanceux ; dans une ville de la taille de Sherbrooke, la Ville, le Service de police, les intervenants du CIUSSS et les organismes communautaires sont tous très proches. On pense qu’on est capables de bien intervenir, mais on ne pourra jamais venir à bout du problème si on ne s’attaque pas à la source de l’itinérance , explique-t-elle.

Un exercice de conscience

On peut se demander pourquoi l'itinérance vient tant nous chercher comme individus, même si nous ne sommes pas en situation d’itinérance, explique Évelyne Beaudin. Je crois que mon constat est aussi celui de Valérie Plante; quand on voit des personnes itinérantes dans la rue, ça nous met face à nos propres échecs comme société. On ne peut pas fermer les yeux. Cette misère, cette détresse humaine, on la voit et on la constate sur le terrain, dans nos villes, dans toutes les régions du Québec. Ça nous fait faire un exercice de conscience de voir qu’il y a quelque chose qui ne fonctionne pas quelque part.

Des personnes de plus de 80 ans sont dans la rue au Québec. Est-ce que c’est ça, la société qu’on veut?

Elle ajoute que pour régler le problème de l’itinérance, en Estrie comme partout dans la province, il faut à la fois gérer l’urgence des gens qui sont dans la rue et ont des problèmes maintenant, mais il faut aussi s’attaquer à la source du problème.

Des action concrètes

La mairesse de Sherbrooke dit croire aux bonnes intentions du ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, et de la ministre responsable de l’Habitation, France-Élaine Duranceau.

Ce qu’il faut voir, c’est si ces belles intentions se traduiront en actions concrètes. On ne peut pas juste s’attaquer à la crise du logement en construisant plus de logements privés pour la classe moyenne. Il faut aussi construire des logements spécialisés avec accompagnement pour les personnes en situation d'itinérance. Il faut aussi des maisons de chambres. Il faut donc répondre à l’ensemble des besoins de chacune des personnes qui composent la population du Québec , précise-t-elle.

À Sherbrooke, chaque fois qu’une maison de chambres ferme, ce sont de 10 à 15 personnes qui sont à risque d’itinérance et se retrouvent dans les autres ressources.

Le sommet sur l’itinérance se poursuit dans l’après-midi.