Tramway : la Ville de Québec accélère le pas avec les expropriations

La Ville de Québec affirme accélérer le pas dans l'acquisition de terrains et de parcelles pour le projet de tramway. Dans les cas où elle n’est pas arrivée à une entente avec les propriétaires, l'administration municipale entreprendra des procédures d’expropriation.

Le tramway va de l’avant. Le temps est maintenant venu de concrétiser les acquisitions requises pour la construction de ce projet essentiel à notre ville. L’expropriation est une procédure légale courante dans les grands projets d’infrastructures. Elle nous assurera d’être bien en selle pour la réalisation des travaux , indique par communiqué le maire de Québec Bruno Marchand.

Les expropriations deviennent nécessaires pour permettre le démarrage des travaux d’infrastructure du tramway, pour lequel le contrat n’est pas toutefois pas encore signé.

La Ville explique que les parcelles requises pour les travaux entre Le Gendre et Saint-Roch doivent être libérées pour avril 2024 et celles dans les quartiers de Limoilou et Maizerets doivent l’être pour juillet.

Au total, la Ville a prévu faire 415 acquisitions immobilières, 90 % d’entre elles sont partielles. Selon l'administration, en date du 13 septembre, une promesse de vente ou de servitude a été signée pour 205 de ces propriétés.

Tramway de Québec Consulter le dossier complet Tramway de Québec Consulter le dossier complet Suivre Suivre

La Ville de Québec assure qu’elle poursuivra ses démarches de négociations malgré le fait que celles d'expropriation sont enclenchées. Les propriétaires concernés pourront à tout moment arriver à une entendre avec l’administration pour mettre fin aux procédures d’expropriation.

Les propriétaires visés par de telles mesures seront informés et l’évaluateur qui leur a été attitré pourra expliquer les étapes suivantes.

C’est la Loi concernant le réseau structurant de transport en commun de la Ville de Québec qui permet à l’administration municipale de procéder ainsi.