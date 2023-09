Jérémie Roberge nommé directeur général de Santé en français

Jérémie Roberge succède à Annie Bédard, après les 17 ans qu'elle a passés à la direction générale de Santé en français.

Avec 13 ans d'expérience dans le domaine de la santé et des services sociaux, le nouveau directeur général travaille au sein de Santé en français depuis plus de sept ans.

Dans un communiqué, Santé en français indique que Jérémie Roberge entrera en fonction le 2 octobre prochain.

Monsieur Roberge fait preuve de grandes compétences en soutien à l’amélioration des services de santé en français pour les communautés francophones et acadiennes en situation minoritaire. Nous lui souhaitons la bienvenue et témoignons déjà de son expérience précieuse et son vif engagement envers le mieux-être et la santé des francophones , souligne la présidente du conseil d’administration, Diane Poiron-Toupin.

L’organisme assure que la passation de dossiers est en cours et que les prochaines semaines permettront la poursuite de cette transition.

Annie Bédard s’apprête à quitter Santé en français le 3 novembre 2023.