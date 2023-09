Les bacs bruns ont fait leur arrivée il y a 10 ans à Rimouski. Le 16 septembre 2013, la Ville instaurait la collecte des matières organiques sur son territoire. Depuis, plus de 50 000 tonnes de matières résiduelles ont été revalorisées au lieu d'être enfouies.

En une décennie, les Rimouskois ont pris l'habitude de faire le tri de leurs déchets. Les gens participent bien, on a un très faible taux de rejet , indique la chef de la division Environnement à la Ville de Rimouski, Claire Lafrance.

Ouvrir en mode plein écran Le compost transformé à partir des résidus organiques est accessible pour les citoyens de la MRC de Rimouski-Neigette qui le souhaitent. Photo : Radio-Canada / Sébastien Ross

Au cours des dernières années, la Ville a traité en moyenne 6000 tonnes de résidus organiques par an.

C’est 6000 tonnes de moins qu’on met dans notre lieu d’enfouissement technique (LET), ce qui permet de prolonger sa durée de vie , explique Mme Lafrance.

À preuve, alors qu'en 2004, on estimait que le LET de Rimouski pourrait accueillir des déchets jusqu'en l'an 2064, on prévoit maintenant qu'il sera utilisable jusqu'en 2096.

Ouvrir en mode plein écran La durée de vie utile du lieu d'enfouissement technique a été prolongée de plus de 30 ans en raison, notamment, des déchets qui sont revalorisés et du traitement des matières organiques. Photo : Radio-Canada / Sébastien Ross

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Même si la population rimouskoise a augmenté de plus de 2000 habitants en 10 ans, la quantité de déchets produite tend à se maintenir, voire à diminuer avec les années.

Quantité d’ordures ménagères enfouies Année Quantité moyenne 2016 196,6 kg/habitant 2021 177,74 kg/habitant * Ces données concernent la Ville de Rimouski seulement. Les industries, commerces et établissements, ainsi que les résidus de construction en sont exclus. Source : ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

C'est certain qu'on pourrait encore réduire les quantités de déchets acheminés au lieu d’enfouissement technique , indique toutefois Claire Lafrance.

Ouvrir en mode plein écran En 2021, une moyenne de 177,7 kg de déchets par habitant ont été traités à Rimouski. Photo : Radio-Canada / Sébsatien Ross

Bon nombre de commerces et d'établissements participent à la collecte à trois voies, dont les écoles du Centre de services scolaire des Phares, mais tous ne font pas cet effort, malgré les mesures incitatives instaurées.

En 2017, on a mis en place une tarification incitative pour le commercial. Leur taxe de déchets est basée sur la quantité de déchets générés, ce qui fait qu’il y a un incitatif financier pour que les commerces réduisent leurs déchets , explique Mme Lafrance.

Qui plus est, les rebuts de construction comme le gypse ou le bardeau d'asphalte sont des matériaux pour lesquels il demeure difficile de trouver une seconde vie.

Ouvrir en mode plein écran Les déchets en bois acheminés à l'écocentre de Rimouski sont valorisés comme biomasse. Photo : Radio-Canada / Sébastien Ross

Malgré cela, Rimouski continue de faire bonne figure lorsqu'on la compare à d'autres villes de la même taille.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Cet automne, la Ville compte mettre en place un programme de subvention pour inciter les citoyens à acheter des produits d'hygiène réutilisables, comme les serviettes hygiéniques, par exemple. Une subvention pour les couches lavables existe déjà depuis 2017.

En attendant, les 10 ans du bac brun seront soulignés au cours des prochains jours dans le cadre du Festi-Brun. Des activités de sensibilisation auront lieu dans le cadre du marché public de Rimouski et des conférences en ligne seront offertes.

Ouvrir en mode plein écran Le marché public de Rimouski reçoit la Ville pour fêter le 10e anniversaire de l’arrivée du bac brun sur le territoire. Photo : Radio-Canada / François Gagnon