Le premier ministre Blaine Higgs a dévoilé par communiqué de presse jeudi en fin d'après-midi que « le deuxième jeudi de septembre de chaque année sera déclaré Journée des langues officielles au Nouveau-Brunswick ». Une discrète annonce qui passe mal chez l'opposition, qui déplore qu'elle survient alors que Blaine Higgs et son ministre de la Sécurité publique tenaient un breffage aux députés sur le passage de la tempête Lee uniquement en anglais.

La LLO, un contrat social

Dans sa déclaration, le premier ministre souligne l’importance de la Loi sur les langues officielles (LLO), adoptée par Louis J. Robichaud en 1969. Nous devons tous être fiers de cette réalisation .

Cette loi [...] est le plus important contrat social que la population s’est donné afin de remédier aux inégalités de la société néo-brunswickoise.

La Journée de la dualité linguistique est reconnue par le gouvernement canadien depuis 2009. En 2022, le gouvernement fédéral a changé son nom pour la Journée des langues officielles . Le jour de reconnaissance fédéral est également le 14 septembre.

Un breffage en anglais

Quelques heures avant l’annonce de cette nouvelle journée des langues officielles, une séance de breffage pour les députés seulement a eu lieu afin d’avoir les dernières informations concernant l’arrivée de l’ouragan Lee dans la province.

Cette réunion s’est déroulée seulement en anglais et toutes les plus récentes informations n’étaient pas disponibles dans la langue de Molière, rapportent la députée libérale Isabelle Thériault ainsi que le député du Parti vert Kevin Arseneau.

Isabelle Thériault a partagé son malaise au ministre Kris Austin et au premier ministre Blaine Higgs pendant la réunion.

Isabelle Thériault représente une circonscription presque exclusivement francophone.

Monsieur Austin et Monsieur Higgs nous disaient : help us to spread message [aidez-nous à répandre le message]. Comment veux-tu que je spread ton message si les gens que je représente ne comprennent pas ton message?! , lance la députée de Caraquet, incrédule.

Elle partage sa stupéfaction d’avoir appris ensuite que la journée avait été déclarée journée provinciale des langues officielles.

C’est fantastique tout ça, mais la façon dont ça s’est fait, la façon dont s’est livré, le contexte vient ternir tout ça.

Kevin Arseneau a également assisté à la séance de breffage.

Kevin Arseneau ajoute que sa collègue de Caraquet s’est également fait répondre que si on voulait l’information en français, ils pourraient nous envoyer l’information de la veille.

Le premier ministre a renchérit en disant, de toute façon, je ne suis pas obligé [de tenir] ces séances de breffage [...]. Finalement, ça veut dire que c’est soit on l’accepte comme ça, soit il arrête carrément de nous informer.

Ça met en exergue l'hypocrisie derrière cette journée-là.

Isabelle Thériault signale qu’elle compte faire une plainte au Commissariat aux langues officielles.

Un geste arrogant selon la SANB

La Société de l’Acadie du N.-B. partage églement son malaise.

Alexandre Cédric Doucet pense que le premier ministre est mal placé pour annoncer une journée provinciale des langues officielles.

C’est d’une arrogance incroyable.

Il n’a jamais été ouvert aux demandes de la communauté acadienne et francophone et il a fait plusieurs commentaires et actions contraires à la langue française au Nouveau-Brunswick , résume-t-il.

Un long historique

Lorsqu’il aborde les questions de langues officielles, Blaine Higgs a régulièrement indiqué que sa grande priorité est de s’assurer que les anglophones soient traités d’une façon qu’il qualifie d’équitable .

Sous sa gouverne, le premier ministre Blaine Higgs a rejeté l’ensemble des recommandations des commissaires aux langues dans le cadre de la révision de la loi sur les langues officielles.

Il a aboli la révision obligatoire de la LLO, avant de se raviser. Il a également remis en question les exigences linguistiques pour des postes dans la fonction publique et auprès des travailleurs paramédicaux.

Blaine Higgs a également offert un poste de ministre à l’ancien chef de l’Alliance des gens, Kris Austin, qui était à la tête d’une formation politique ouvertement hostile envers les acquis du bilinguisme institutionnel de la province.