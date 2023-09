Le Château de Marie-Ève accueille ses premiers locataires à Val-d’Or

Le projet du Château de Marie-Ève a franchi une nouvelle étape importante avec l’accueil de ses premiers locataires, jeudi à Val-d’Or.

Le projet piloté par La Piaule vise à offrir un toit à 41 personnes à risque de se retrouver en situation d’itinérance.

La construction du bâtiment a été marquée par des délais et des dépassements de coûts, en plus d’un problème à trouver une compagnie d’assurance. Ce dernier enjeu a été résolu, mais les frais sont astronomiques, selon le président de La Piaule, Stéphane Grenier.

Avant même de donner une cuillère de soupe à une personne itinérante, La Piaule paye 122 000 $ en assurances [par année] pour ses différents édifices, explique-t-il. C’est disproportionné. C’est de l’argent des contribuables qui s’en va dans les poches d’actionnaires des compagnies d’assurance. Je me demande à quel point on ne devrait pas demander au gouvernement de créer un fonds consolidé assurantiel panquébécois pour assurer ses bâtiments et ceux des organismes en logement social.

Un chantier plus coûteux que prévu

Le chantier pour l'immeuble de quatre étages a débuté en 2021 sur la 3e Avenue. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

La Piaule devra aussi composer avec l’impact des coûts de construction, qui ont atteint 16 M$ au lieu des 10 M$ prévus, en plus de la hausse des taux d’intérêt. L’organisme sait déjà qu’il aura besoin d’aide de Québec pour rentabiliser les opérations.

Lorsqu’on commencera à rembourser notre hypothèque, ça sera au-delà de notre capacité de payer les mensualités. Les besoins ont été soulevés et on va s’occuper de la question avec le gouvernement le temps venu.

L’hypothèque est quand même garantie par la Société d’habitation du Québec. Théoriquement, on devrait pouvoir avoir de l’aide pour trouver un arrangement pour payer ça progressivement au cours des années. Je suis confiant. Ils ne vont quand même pas remettre ce monde-là à la rue une 2e fois, affirme-t-il.

L'intérieur d'un logis du Château de Marie-Ève. (Photo d'archies) Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Une dizaine de locataires ont pu faire leur entrée jeudi et vendredi. La Piaule entend remplir les logements progressivement, le temps de régler tous les derniers détails techniques dans le bâtiment et de trouver du mobilier pour les logements.