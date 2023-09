Une série de ventes aux enchères de milliers d'objets ayant appartenu à Freddie Mercury a atteint 40 millions de livres sterling (environ 67 millions de dollars canadiens), un record pour une collection de ce genre, a annoncé vendredi la maison de vente Sotheby's.

L'intégralité des plus de 1400 lots a trouvé preneur, avec plus de 41 800 offres effectuées par les enchérisseurs, dont 27 100 en ligne, a souligné Sotheby's dans un communiqué.

Près de 99 % des lots se sont vendus à un prix supérieur à leur estimation, contrairement à la pièce maîtresse de ces enchères, le piano de l'artiste, sur lequel il a quasiment tout composé depuis Bohemian Rhapsody.

Le piano à queue Yamaha G-2 de Freddie Mercury, évalué entre 2 et 3 millions de livres sterling, a finalement été vendu 1,742 million de livres sterling. Photo : Getty Images / AFP / DANIEL LEAL

Ce piano quart de queue Yamaha a été vendu 1,742 million de livres sterling (2,922 millions de dollars canadiens), un record pour un piano de compositeur, selon Sotheby's, contre une estimation entre deux et trois millions de livres sterling (entre 3,35 et 5,03 millions de dollars canadiens).

Les enchérisseurs venaient de 76 pays d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Amérique latine et les acheteurs de 50 pays.

Le manuscrit de Freddie Mercury qui comprend notamment les paroles de la chanson Bohemian Rhapsody. Photo : Associated Press / Frank Franklin II

Autre lot vedette, le manuscrit de Bohemian Rhapsody a été vendu 1,3 million de livres sterling (2,179 millions de dollars canadiens). Des épreuves de We Are The Champions sont quant à elles parties pour 317 000 livres (531 322 $ CA), tout comme celles de Don't Stop Me Now.

Parmi les nombreux costumes, la couronne et la cape portées par l'artiste pendant la tournée The Magic Tour, avec laquelle Queen a rempli des stades en 1986, se sont vendues 635 000 livres sterling (1 064 210 $ CA), environ dix fois leur estimation.

Sotheby's a présenté les objets lors de six ventes aux enchères différentes qui se sont déroulées du 6 au 11 septembre 2023. Photo : Getty Images / AFP / DANIEL LEAL

Le peigne à moustache de Freddie Mercury, estimé à 400 livres, s'est vendu 152 000 livres sterling (254 730 $ CA).

La collection a été mise en vente par Mary Austin, amie proche avec qui il a même été un temps fiancé et dont Freddie Mercury avait fait son héritière.

Avant d'être éparpillée, la collection a été rassemblée lors d'une exposition gratuite à Londres, qui a accueilli 140 000 visiteurs, auxquels s'ajoutent 10 000 autres en comptant les expositions partielles à New York, Los Angeles ou Hong Kong, selon la maison de vente.

Une partie du fruit des enchères doit être reversée aux fondations Mercury Phoenix Trust et Elton John Aids Foundation, deux organisations impliquées dans la lutte contre le sida, dont Freddie Mercury était atteint lors de sa mort en 1991 à l'âge de 45 ans.