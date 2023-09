Y aura-t-il une grève des travailleurs de l’automobile au Canada?

Les négociations se poursuivent entre le syndicat Unifor et le constructeur Ford, à l'approche de la date butoir de lundi. Aux États-Unis, les travailleurs de l'auto ont déjà déclenché une grève touchant les trois grands constructeurs américains en même temps, une première.

La présidente nationale d'Unifor, Lana Payne, dit que les pourparlers avancent lentement avec Ford.

La convention collective des 18 000 membres vient à échéance lundi à 23 h 59.

Ce qui se passe aux États-Unis pourrait avoir un impact ici. Nous évaluons la situation. [...] Si on doit faire la grève, nos membres sont prêts.

Nos membres doivent obtenir leur part du gâteau. Les constructeurs font des profits extraordinaires , dit-elle, promettant de poursuivre les négociations durant le week-end pour éviter un débrayage.

Au Canada, Unifor a choisi de négocier d'abord avec Ford. À moins d'un revirement, s'il y a grève, le débrayage toucherait uniquement les installations de Ford au Canada.

Selon Unifor, Ford a fait deux offres jusqu'à maintenant, qui ont été rejetées par le syndicat. Les priorités d'Unifor demeurent le régime de retraite, les salaires, la transition vers les véhicules électriques et les investissements.

La journaliste automobile Phoebe Wall Howard du Detroit Free Press pense que la grève simultanée contre Ford, Stellantis et GM aux États-Unis ne peut qu'aider Unifor dans ses négociations au Canada.

Elle affirme que les constructeurs américains sont abasourdis par le triple débrayage aux États-Unis, du jamais-vu pour eux.

La journaliste ajoute qu'Unifor semble moins préoccupé par le tapage médiatique que le syndicat américain des travailleurs de l'auto (UAW).

Le chroniqueur automobile Benoit Charette est moins optimiste.

Ça ne sent pas tellement meilleur au Canada qu'aux États-Unis.

Il ajoute qu'une grève aurait aussi un impact sur toute l'industrie des fournisseurs de pièces. Pour chaque travailleur en usine [d'un constructeur], il y en a sept qui travaillent dans des productions satellites, donc ça pourrait avoir des répercussions très larges , dit-il.

Pour sa part, Yan Cimon, professeur en sciences de l'administration à l'Université Laval, affirme que les demandes des syndiqués sont plus raisonnables du côté canadien.

On n'est pas du tout à l'abri au Canada, mais les relations entre les parties patronale et syndicale du côté canadien ont été beaucoup plus civilisées.