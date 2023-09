Fraude de plus de 500 000 $ au Casino du Lac-Leamy : l’accusée n’ira pas en prison

Une femme qui a fraudé le Casino du Lac-Leamy pour plus de 500 000 $, en août 2018, n’ira pas en prison. Celle qui avait plaidé coupable pour ses gestes devra toutefois remettre 125 000 $ à la Société des Casinos du Québec et respecter plusieurs conditions pendant trois ans.

La juge Rosemarie Millar, de la Cour du Québec, a considéré de nombreux facteurs pour en venir à la décision de suspendre la peine de Yuan Wang.

Outre la somme qu’elle doit rembourser, l’Ontarienne de 45 ans doit s’abstenir de se trouver dans un casino ou dans tout autre établissement de jeux de hasard. Aussi, si son agent de probation le recommande, elle devra suivre une thérapie pour soigner sa dépendance aux jeux.

La défense avait suggéré une absolution, mais la Cour a choisi de ne pas aller en ce sens pour éviter que le public ne perde confiance dans l’administration de la justice. Le ministère public avait quant à lui proposé une peine avec sursis accompagnée d’une ordonnance de probation avec surveillance.

À première vue, il est vrai que cette peine paraît clémente , a admis la juge, qui a par la suite énuméré certains facteurs, comme la dépendance importante de Mme Wang, ses problèmes de santé mentale ainsi que l’absence d’un dossier criminel avant son arrestation.

Dans la décision de la juge, datée du 8 septembre, elle explique aussi les nombreuses difficultés vécues par l’accusée. Mère monoparentale de deux enfants de 12 et de 16 ans, la résidente de Markham, en Ontario, a perdu près de trois millions de dollars, en cinq ans, en raison de sa dépendance aux jeux de hasard.

Sa famille a dû intervenir pour l’arrêter. Elle ne possède plus rien à son nom. Ses parents la contrôlent comme si elle était un enfant. Ils lui donnent une allocation pour vivre, car elle n’a plus de compte bancaire et de revenus. Sans la générosité de ses parents, elle se retrouverait à la rue , a détaillé la juge Millar.

Elle est maintenant une mère inutile. [...] La Cour conclut qu’une libération serait dans le meilleur intérêt de Mme Wang.

La Cour dit également avoir tenu compte d’une lettre du directeur de la sécurité au Casino du Lac-Leamy concernant les conséquences financières de la fraude de plus d’un demi-million de dollars, les dommages à la réputation de la Société des casinos du Québec [en raison des] nombreux articles de journaux et des pertes d’emplois, à la suite d’une enquête interne.

La magistrate a reconnu la fraude énorme , mais elle a tenu à rappeler la nature des jeux de hasard et les conséquences sur les personnes souffrant de dépendance .

Modus operandi

Yuan Wang s’est présentée au Casino du Lac-Leamy, à Gatineau, dans la nuit du 9 août 2018, à 2 h 30. Rapidement, elle a retiré la somme de 150 800 $ en argent, ainsi que 400 000 $ en jetons.

À 3 h 45, elle a demandé que ses jetons soient échangés contre de l’argent. L’employé du casino a alors téléphoné à la Banque Nationale du Canada à l’aide du numéro inscrit sur une traite bancaire. Au bout du fil, un complice de Mme Wang a validé l’opération.

Les policiers ont finalement passé les menottes à Yuan Wang et à son complice, Sunil Kumar Patel, en janvier 2019. Ce dernier a plaidé coupable en mars, et devra payer une amende tout en respectant une probation de trois ans.

Le modus operandi a également été utilisé, moins d’une semaine plus tôt, par Daud Srosh, qui est parvenu à frauder pour près de 900 000 $ deux casinos, celui de Gatineau et celui de Niagara Falls. Il a été condamné à une peine avec sursis assortie d’une probation.

Yuan Wang n’est d’ailleurs plus autorisée à communiquer, directement ou indirectement, avec Sunil Kumar Patel et avec Daud Srosh.