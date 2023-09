Journée d’action contre la violence faite aux femmes près d’écoles de Sherbrooke

Des actions étaient prévues à Sherbrooke vendredi aux abords de deux écoles secondaires pour souligner la Journée d'action contre la violence sexuelle faite aux femmes.

Cette année, notre thème national, c’est Essoufflées de crier. Notre objectif est de soutenir la voix des jeunes qui revendiquent pour une loi-cadre dans les écoles primaires et secondaires. On veut porter nos voix aux leurs et on fait des actions de mobilisation dans ce sens , explique Kelly Laramée, intervenante aux communications au CALACS Agression Estrie.

Dans les cégeps et les universités, depuis 2017, il existe une loi-cadre et un protocole à suivre pour soutenir les victimes, prévenir ces violences et assurer que le soutien soit adapté aux personnes victimes. On n’a pas ça dans nos écoles primaires et secondaires. C’est plutôt géré au cas par cas , ajoute-t-elle.

On se retrouve face à des situations où une victime peut être très bien accueillie par sa direction et d’autres où la direction ne fait rien, dit que ce n’est pas de son ressort.

Pendant la journée, le CALACS distribuera des dépliants et des autocollants. On a aussi des bénévoles et des militantes qui vont avoir des messages inscrits sur elles et des X sur la bouche, pour montrer qu’on est essoufflées de répéter le message et de crier. On va essayer de les sensibiliser [les élèves] et de prévenir les violences à caractères sexuel , indique Kelly Laramée.

Rappelons qu'au cours des derniers mois, des élèves d'âge mineur de Cowansville et de Sherbrooke ont tour à tour pris la parole pour dénoncer la gestion de cas de violence dans leurs écoles.

Publicité

Beaucoup de femmes sont prises dans ce milieu et il faut sensibiliser les jeunes, hommes comme femmes, a souligné une élève d'une école secondaire rencontrée par Radio-Canada vendredi matin. Il faut que les gens sachent que ce n'est pas bien et qu'il faut en parler.

De savoir que des gens mettent des mesures pour stopper la violence dans les écoles primaires et secondaires, c'est déjà un bon début , a ajouté une seconde élève.

Faire pression sur le gouvernement du Québec

Des situations de violence, on en voit beaucoup dans les médias dernièrement, on en entend beaucoup parler. Ce que je trouve dommage, c’est que je n'ai pas l’impression que ça bouge du côté du gouvernement. Les victimes prennent leur courage à deux mains, dénoncent, mais elles ne semblent pas entendues. Je trouve ça dommage qu’il n'y ait pas d’actions concrètes qui soient posées pour soutenir ces victimes , se désole Kelly Laramée.

Cette dernière souligne l’importance d’organiser des actions dans les écoles, puisque plus de la moitié des demandes d’aide sont faites par des jeunes de moins de 23 ans.

Avec les informations de Marie Eve Lacas