Val-d’Or rend hommage à « Monsieur Softball »

Le nom de Raymond Call est immortalisé sur le terrain de baseball du centre-ville, qui porte désormais le nom de ce bénévole.

Surnommé Monsieur Softball , Raymond Call cumule 57 ans d’implication dans ce sport, en tant que joueur, arbitre, dirigeant et statisticien. Il s’est notamment impliqué dans l’organisation et le développement de la ligue de balle-molle pour adultes.

Ouvrir en mode plein écran Les 55 ans d’implication dans le monde du softball de Raymond Call ont été soulignés jeudi à Val-d'Or. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

C’est un honneur pour moi, a-t-il commenté. D’avoir ton nom sur un terrain, ça fait drôle, mais c’est merveilleux. J’apprécie la ville et tous ceux avec qui j’ai été impliqué. Mais si tu n'as personne qui veut jouer et participer, tu n’es pas président. Ça prend l’implication de tout le monde. Ça prend un meneur et je pense que je l’ai été assez longtemps.

Le nom de Raymond Call s’ajoute à ceux de cinq autres Valdoriens qui ont vu un terrain de baseball être nommé en leur honneur, soit Michel Laplante, Ronald Brisson, Michel Landry, Carole Talbot et Émile Dostie.