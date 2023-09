L’industrie du cinéma de la C.-B. tente de survivre après des mois de grève

La grève des scénaristes à Hollywood déclenchée en mai dernier entraîne des conséquences désastreuses pour l'industrie du cinéma de la Colombie-Britannique, qui compte 88 000 travailleurs. Certains doivent piger dans leurs économies personnelles pour survivre, d’autres considèrent mettre la clé sous la porte.

Jay Hauca, copropriétaire d'Acme Prop Shop à Burnaby, affirme que la grève a été dévastatrice pour l'entreprise qu’il gère depuis des décennies. L’entrepôt géant de son commerce, où des centaines d’accessoires sont rangés, est plutôt tranquille contrairement à l'habitude, à cause de l’annulation de nombreux tournages.

Photo : Ben Nelms/CBC

C’est assez mort. On ne gagne pas assez pour payer nos employés, mais on les paie quand même , déclare Jay Hauca. Notre propriétaire a été assez compréhensif pour repousser le paiement de notre loyer.

Il précise que les propriétaires n’ont pas empoché de salaire depuis plusieurs mois et qu’ils utilisent leurs propres fonds pour payer leurs employés. Nous ne sommes pas une grosse équipe et nos employés sont super, nous ne voulons pas les perdre. On tente de tenir le fort aussi longtemps que possible.

Il estime qu’entre la grève actuelle et la pandémie, l’industrie du cinéma a grand besoin d’un soutien de tous les niveaux gouvernementaux. On s’est à peine sorti de la pandémie et on espérait de bonnes affaires pour la suite, puis tu as ceci qui arrive , constate-t-il.

Certains rendent leur tablier

La grève a aussi laissé de milliers d’artisans de l’industrie de la province sans travail stable. C’est le cas de la maquilleuse Cassandra Lacroix, à Vancouver, qui œuvre dans le milieu depuis huit ans.

Photo : Ben Nelms/CBC

Elle avoue que de nombreuses personnes ont simplement fait une croix sur le milieu alors que d’autres ont quitté la province. Je connais beaucoup de personnes, dans le secteur du maquillage, qui ont vendu tout leur matériel, ont vendu leur maison et ont déménagé. Ça arrive de plus en plus, car les gens n’y arrivent simplement plus , raconte-t-elle.

Cassandra Lacroix a droit à l’assurance-emploi, mais cette bouée financière arrêtera d’ici trois mois et la perspective de ce qui suivra lui fait douter sur son avenir comme maquilleuse. Je n’ai plus que 13 semaines dans ma réclamation, après 13 semaines, je ne suis pas certaine de ce que je vais faire , explique celle qui dit ne pas être seule dans cette situation.

La province veut agir

Lana Popham, la ministre du Tourisme, des Arts, de la Culture et du Sport, souligne que le taux d’embauche a baissé de 44 % cette année dans l’industrie.

Dans le dernier mois, on a constaté une baisse de plus de 80 % , ajoute-t-elle. C’est un impact significatif et cet impact prend de l’ampleur avec le temps, car les choses sont de plus en plus reportées. C’est donc une source de grande inquiétude.

La province, pour limiter les dommages, a offert un soutien de 15 millions de dollars au milieu un peu plus tôt cette année.

Photo : Ben Nelms/CBC

Lana Popham précise qu’elle fera de l’enjeu une priorité quand elle visitera Ottawa, plus tard en septembre. L’une des choses qui m’intéresse le plus c’est de voir comment les programmes nationaux sont distribués à travers le Canada , ajoute-t-elle.

Les fonds qui proviennent de Téléfilm, par exemple, ou les Fonds des médias du Canada, quand on regarde comment ils sont distribués et la place de la Colombie-Britannique dans cette répartition, on constate que nous sommes en troisième, après l’Ontario et le Québec , décrit-elle.

Elle voudrait que la province reçoive une plus grande part des fonds fédéraux pour qu’elle devienne plus résiliente. Vancouver est le troisième centre de production cinématographique et télévisuelle en Amérique du Nord, grâce aux productions américaines, selon un rapport de la Commission économique de Vancouver (VEC) de 2020.

Avec les informations de Tarnjit Parmar