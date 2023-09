L’exemption de la TPS sur la construction de nouveaux immeubles locatifs annoncée jeudi par le premier ministre Justin Trudeau est une initiative intéressante mais nettement insuffisante pour stimuler les mises en chantier au Québec, croit l’un des importants promoteurs immobiliers de la province.

Vincent Chiara, président fondateur du Groupe MACH, a salué l’excellente initiative du gouvernement fédéral en entrevue à l’émission Zone économie. Mais à elle seule, la mesure aura un impact limité sur l’industrie, selon lui.

À cause des loyers du marché actuel [...], des coûts de construction et des taux d’intérêt. L’ensemble de ces trois facteurs fait que l’écart est trop important. C’est sûr que les initiatives de la SCHL vont beaucoup aider si on réussit à baisser les taux d'intérêt ou à donner des taux préférentiels pour la construction d’appartements. Mais l’initiative de la TPS, uniquement, ne changera pas la situation actuelle.

Outre l’accès à un financement à des taux plus bas, M. Chiara évoque l’exemption de la TVQ comme piste de solution. Et il juge nécessaire la mise en place d’un partenariat avec les provinces et les villes.

C’est bien beau d’avoir les subventions proposées [par la SCHL ], mais il faut que les autres [ordres] gouvernementaux suivent. Et actuellement, on ne suit pas , estime M. Chiara.

Il espère que des changements importants seront opérés du côté municipal pour faciliter la tâche des promoteurs.

Les villes doivent suivre la parade et nous permettre de sortir des permis dans des temps raisonnables. [Avant la pandémie] on parlait de trois à quatre mois et on est rendus à 18 mois et plus. Si on veut remédier à la situation qu'on vit actuellement, on ne peut pas attendre 18 mois pour obtenir des permis de construction.

7:01 Vincent Chiara, de Groupe MACH, en entrevue avec Gérald Fillion à Zone économie.

Au Québec, 860 000 logements supplémentaires devront être construits d’ici 2030 pour rétablir l’équilibre du marché, selon la plus récente estimation de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Dans les conditions actuelles, Vincent Chiara juge cette cible inatteignable.

Ça n'arrivera jamais, croit-il. On n’a pas l’infrastructure actuellement pour pouvoir livrer ce nombre de logements. On n’a pas le financement en place ou les taux de financement qui nous permettent de [faire] ce nombre de logements. On n’a pas le support des villes pour pouvoir le faire non plus.

Durant les élections, on parlait de construire 40, 60, 80 000 logements sur l'île de Montréal. Je serais surpris si on a fait 2000 logements par année. On a un problème et on ne pourra pas y remédier tant que des actions sérieuses ne seront prises.

Une première étape

D’autres acteurs importants de l’industrie ont accueilli avec optimisme la mesure annoncée par le gouvernement Trudeau pour lutter contre la pénurie de logements.

Cette mesure permettra de freiner la hausse du prix des loyers des nouveaux immeubles et, du même coup, d'améliorer la situation de l'offre en matière d'habitation , a déclaré Paul Cardinal, directeur du service économique de l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ), par communiqué.

L’organisme partage toutefois le point de vue de Vincent Chiara et croit que d’autres initiatives seront nécessaires pour mettre fin à la crise du logement.

L' APCHQ estime que le gouvernement du Québec devrait emboîter le pas et agir à son tour en bonifiant considérablement les barèmes actuels de remboursement de la TVQ sur les logements locatifs neufs.

L'Association de la construction du Québec (ACQ) et l'Institut de développement urbain (IDU) se sont aussi réjouis de la mesure annoncée par Ottawa et estiment que cette décision marque une première étape prometteuse pour la relance de la construction résidentielle au Québec .

À l’instar de M. Chiara et de l’ APCHQ , ils exhortent Québec à suspendre la taxe provinciale sur la construction de nouveaux logements. Ils demandent également au gouvernement de François Legault d’étudier la possibilité d'offrir aux promoteurs et aux constructeurs des conditions financières adéquates pour contrer les effets néfastes de la hausse des taux d'intérêt .

Selon Desjardins, les mises en chantier au Québec ont reculé de 40 % de janvier à juillet 2023 par rapport à la même période l'an dernier. À Montréal, le portrait est encore plus sombre. Les mises en chantier ont chuté de 59 % de janvier à juillet 2023 comparativement à la même période en 2022.