Panier d’épicerie : Ottawa succombera-t-il à la tentation d’un gel des prix?

Aux prises avec une flambée endémique du prix de l'alimentation, la France a décrété un gel forcé du prix de 5000 produits en épicerie. Tandis que le gouvernement Trudeau convoque lundi les géants de l’alimentation à Ottawa, doit-on s’attendre à une solution aussi radicale pour calmer la hausse des prix?

Pas si sûr, prévient Sylvain Charlebois, directeur scientifique du Laboratoire de recherche en sciences analytiques agroalimentaires de l’Université Dalhousie.

M. Charlebois conseille depuis quelques semaines le ministre fédéral de l’Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne, et son équipe sur les solutions qui s’offrent au gouvernement pour calmer l’appétit des chaînes d’alimentation. Celles-ci encaissent des profits record, alors que de plus en plus de ménages peinent à joindre les deux bouts au pays.

Il n'est pas acceptable que nos plus grands magasins d'alimentation fassent des profits records alors que les Canadiens ont du mal à mettre de la nourriture sur la table.

Entre 2020 et 2022, malgré l'inflation et la hausse des coûts de main-d'oeuvre et de transport, les commerces d’alimentation du Canada ont plus que doublé leur marge de profit et ont encaissé plus de 3,6 milliards de dollars de bénéfices supplémentaires, selon l’Institut de recherche et d’informations socio-économiques (IRIS).

Que compte faire le gouvernement pour stabiliser les prix en alimentation? Ça va dépendre qui va être dans la salle , a répondu Sylvain Charlebois, en entrevue vendredi à l’émission Tout un matin sur ICI Première.

On parle des cinq grands de la distribution, donc de Walmart, Costco, Metro, Empire (Sobeys) et Loblaw (Provigo). Mais moi, j’ai l’impression qu’on va peut-être inviter d’autres partenaires, comme par exemple les indépendants. Les détaillants indépendants, il y en a des milliers au Canada qui sont affectés par ce qui se passe , estime Sylvain Charlebois.

L'expert ajoute avoir suggéré au gouvernement d’impliquer aussi les grands transformateurs, comme on l’a fait notamment la France.

Selon le bureau du ministre Champagne, ce dernier a demandé aux PDG des épiceries ou aux présidents qui ont été convoqués de se présenter en personne à la rencontre. Le bureau a indiqué qu'il n'avait pas encore reçu de réponse quant aux personnes qui participeraient à la rencontre.

Geler le prix des aliments, est-ce une si bonne idée?

Pourquoi pas un gel des prix?

Or, pourquoi ne pas tout simplement décréter un gel de prix sur des milliers de produits, comme l’a fait récemment le gouvernement français pour protéger le pouvoir d’achat des consommateurs?

Ce n’est pas encore fait, car ce n’est pas si simple de dire : "On gèle les prix!" , prévient Sylvain Charlebois.

Il est très rare en effet dans le monde commercial qu’un acteur accepte tout bonnement de perdre de l’argent, même si c’est le gouvernement qui l’exige. Le premier réflexe est toujours de refiler le problème à un autre, dit M. Charlebois.

Ce qui pourrait arriver, c’est qu’on pourrait avantager quelques joueurs, notamment Loblaw, qui peuvent se retourner et forcer les transformateurs à baisser leurs prix. Il y a plusieurs PME au Québec, d’ailleurs, qui pourraient souffrir de cette politique-là , prévient-il.

Ouvrir en mode plein écran Le prix des aliments achetés en magasin affichait une hausse de plus de 9 %, d'une année à l'autre, en août dernier au Canada. Photo : iStock

Il faut vraiment faire attention, il faut penser à l’ensemble de la chaîne. Même les agriculteurs sont fournisseurs de ces bannières-là. Ils pourraient écoper eux aussi.

Bref, la chaîne d’approvisionnement au Canada est très vulnérable aux pressions des géants de l’alimentation et de la distribution, sans oublier les transformateurs.

En Amérique du Nord, moins d'une dizaine de multinationales contrôlent plus de 70 % de tout ce que qui s'achète en épicerie.

Pourquoi cela fonctionne-t-il en France?

Chez nos cousins de l’Hexagone, le gouvernement a commencé par approcher les grands transformateurs comme Nestlé, Procter & Gamble et Mondelez, explique Sylvain Charlebois. L’État français a déterminé une liste de 5000 produits alimentaires dont le prix devait être plafonné.

Les distributeurs et les détaillants se sont ensuite entendus pour mettre la stratégie en place et appliquer cette politique.

Le succès d’une telle stratégie, qui semble d’une simplicité déconcertante a priori, n’est cependant pas garanti au Canada.

Ouvrir en mode plein écran Un supermarché de la chaîne française Carrefour, en France. Photo : afp via getty images / DAMIEN MEYER

Vous savez, l’industrie agroalimentaire en France est vraiment différente d’ici. Nous, on n’a que quelques joueurs en distribution. On est au nord des États-Unis , rappelle le directeur scientifique du Laboratoire de recherche en sciences analytiques agroalimentaires de l’Université Dalhousie.

Si les transformateurs ont du mal à faire des profits au Canada, ils vont simplement déménager. Tandis qu’en France, on est tout près d’autres pays et l’accès à la nourriture n’est pas un enjeu autant que pour nous.

Les chaînes d’approvisionnement alimentaires sont nettement plus nombreuses et plus variées en Europe, en raison de la relative proximité géographique avec l’Asie, le Moyen-Orient et l’Afrique, notamment. Au Canada, les denrées doivent transiter par les États-Unis ou franchir deux océans pour accéder au marché canadien, où les distributeurs, transformateurs et détaillants sont peu nombreux et puissants.

En France, il y a quand même plusieurs options, il y a tellement de bannières, explique Sylvain Charlebois. Il y a beaucoup d’exceptions aussi, tandis qu’au Canada, notre offre alimentaire est beaucoup plus homogène.

Ottawa devra jouer ses cartes intelligemment

C’est pourquoi l’une des avenues envisagées au Canada pour calmer la flambée du prix du panier d’épicerie est d’ouvrir davantage le marché de l’alimentation à la concurrence. Une solution viable à plus long terme, mais qui pourrait être torpillée par le ton de plus en plus interventionniste des gouvernements, prévient M. Charlebois.

En conférence de presse jeudi, le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que les chaînes de supermarchés avaient jusqu'à l'Action de grâce pour faire part de leurs plans de stabilisation des prix. Et permettez-moi d'être très clair, a-t-il ajouté si leur plan n'apporte pas de réel soulagement, nous prendrons d'autres mesures et nous n'excluons rien, y compris des mesures fiscales.

Je dois vous avouer que je suis un peu inquiet, parce que le ton d’Ottawa pourrait effrayer des investisseurs , soulève Sylvain Charlebois.

Citant en exemple les chaînes américaines Aldi ou Lidl, qui pourraient être intéressées éventuellement de s’établir au Canada, l’expert redoute l’effet qu’aurait un gel étatique des prix.

Je ne suis pas certain que ça les intéresse de venir au Canada en entendant Ottawa dire qu’on va geler les prix pour un certain temps. C’est pour ça qu’actuellement, je pense qu’Ottawa joue un jeu extrêmement dangereux.

Selon Sylvain Charlebois, outre les prix en alimentation, le gouvernement doit aussi travailler à préserver la confiance des consommateurs à un moment où 85 % des Canadiens n’ont plus foi en leurs épiciers.

La clé pour intervenir de façon efficace sans bousculer le marché, selon M. Charlebois, est d’outiller le Bureau de la concurrence, en modifiant la Loi sur la concurrence, de façon à lui permettre de jouer adéquatement son rôle.