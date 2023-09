L’équipe de soccer professionnel d’Halifax voudrait un stade de 40 M$

L'équipe de soccer professionnel d'Halifax a présenté sa vision d'un stade permanent au centre-ville qui serait le nouveau domicile du club.

Derek Martin, président des Wanderers d'Halifax, voudrait un stade à ciel ouvert de 40 millions $.

Nous avons rassemblé la communauté, en attirant constamment plus de 5000 personnes par tous les temps , a déclaré Derek Martin au comité permanent de la planification communautaire et du développement économique de la ville.

Un [stade] éphémère ne répond pas aux besoins d'une communauté en pleine croissance, Halifax, en termes simples, mérite mieux.

Les admirateurs des Wanderers d'Halifax célèbrent un but dans une victoire de 1-0 contre le FC Edmonton lors de la saison 2021 de Première ligue canadienne (PLC). Photo : Trevor MacMillan / HFX Wanderers FC

L'entreprise de Derek Martin, Sports and Entertainment Atlantic, a conclu un accord pour louer le terrain des Wanderers à la ville pour un stade de football temporaire depuis 2017. Le contrat était initialement de trois ans et a depuis été prolongé jusqu’en 2024.

Le nouveau stade verrait les gradins métalliques et les toilettes portables remplacés par des tribunes permanentes sous un toit et avec une capacité de 8500 places, soit environ 2000 de plus que les 6500 actuelles.

Derek Martin a aussi précisé que cette capacité atteindrait environ 13 000 personnes si les gens se tenaient sur le terrain lors de concerts ou d'autres événements.

Derek Martin, fondateur et président des Halifax Wanderers Photo : Radio-Canada / Jeorge Sadi/CBC

Halifax paierait pour le stade

Il souhaiterait que la ville construise et contrôle le stade et les Wanderers contribueraient financièrement avec un bail de 30 ans.

Le conseiller Sam Austin pense que l’idée promet de belles retombées sociales et économiques qui manquaient au projet d’un stade de la LCF à Shannon Park.

Plusieurs groupes ont envoyé des lettres de soutien au projet, notamment des associations commerciales, des bars et des restaurants, le YMCA , Soccer Nouvelle-Écosse, Rugby Nouvelle-Écosse et l'école secondaire Citadel située à proximité, qui ne possède pas son propre terrain de football.

Dereck Martin soutient que le nouveau stade aurait un terrain en gazon artificiel qui permettrait aux équipes des clubs et des écoles de l'utiliser toute l'année.

Voici à quoi ressemblerait l'entrée de la rue Bell pour le projet de stade proposé par les Halifax Wanderers à la ville d'Halifax. Photo : Gracieuseté des Halifax Wanderers

Opposition au projet

Mais Howard Epstein, membre du conseil d'administration des Amis du parc Halifax Common, croit qu'il est injuste qu'une équipe privée profite des terres publiques d’Halifax.

C'est irresponsable de la part du conseil municipal, et je pense que c'est probablement illégal de procéder de cette manière , a-t-il déclaré.

Une action en justice est prévue si l'idée du stade se concrétise. Le groupe voudrait que la zone reste uniquement à usage communautaire et que les Wanderers trouvent un autre endroit sur la péninsule.

Le projet est aussi examiné de près par l'école d'équitation et le centre de thérapie équine des Lancers puisque de grands événements sont plus à risque de perturber les chevaux.

Il y aurait une consultation publique si les conseillers acceptaient d'explorer l'idée.

Dereck Martin aimerait voir le conseil approuver l'idée en 2024 pour que la construction commence immédiatement, dans le but d’ouvrir le stade en mai 2025.

Avec les informations de Haley Ryan de CBC