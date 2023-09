Un nouveau rapport détaille les impacts dans le Nord de l'Ontario des hivers plus doux et pluvieux et des étés chauds et secs dans les années 2080.

L’étude commanditée par la province a été achevée en janvier, mais non publiée par le gouvernement jusqu’à la fin de cet été.

Elle relève qu’il y aura des opportunités supplémentaires pour l’agriculture, mais les variations météorologiques vont également menacer les lignes électriques, les routes, les centrales de traitement des eaux, ou l’industrie forestière.

Le rapport prévoit que dans les années 2080, de grandes parties du Nord-Est de l’Ontario, y compris les villes de Sault-Sainte-Marie, Sudbury et North Bay, pourraient connaître jusqu’à 55 jours par an à plus de 30 degrés, comparativement à une dizaine à l'heure actuelle.

Préserver les marécages et la forêt aura un rôle primordial pour atténuer le changement climatique dans le Nord de l'Ontario. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marie-Christine Bouillon

Les hivers, eux, seront plus doux. Le document prédit que pour la côte de la baie de James, le nombre de jours à -25 degrés et moins diminuerait de moitié, soit une vingtaine par an.

D’autres régions du nord de l’Ontario n’auraient qu’une poignée de jours aussi froids.

Cela veut aussi dire beaucoup moins de neige. Actuellement, seuls 0 à 30 % des jours de précipitations hivernales prennent la forme de pluie.

Les jours neigeux dans le Nord de l'Ontario devraient diminuer de moitié d'ici 2080. (Photo d'archives) Photo : Mick Carroll

Dans 60 ans, cette proportion s'élèverait entre 40 et 60 % des jours avec des précipitations liquides.

L’écosystème encore plus menacé

L’institut projette que l’écosystème du Nord de l’Ontario continuera de changer avec le climat plus chaud.

Des hivers plus doux, avec moins de neige, entraîneraient un déclin des orignaux et une augmentation des cerfs de Virginie, que l’on pourrait aussi retrouver plus au nord dans les années 2080.

Le réchauffement des cours d’eau pourrait aussi impacter la population de brochets, ce qui pourrait dégrader la filière touristique de l'Ontario, dépendante des Américains qui traversent la frontière en grand nombre pour pêcher.

La pêche au brochet pourrait diminuer car les eaux seront moins propices à cette espèce. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Les auteurs pointent que certaines espèces sauvages pourraient disparaître, y compris la salamandre sombre du nord et le caribou des bois.

Un risque sur les services et infrastructures

Avec la météo imprévisible et une probabilité accrue de feux de forêt et d'inondation, l'Institut des risques climatiques dit qu’il y a un risque que les services publics de base soient interrompus pour de longues périodes.

Cela inclut les routes dont les communautés du Nord dépendent, mais aussi des autoroutes, des chemins de fer, et des stations d’épuration, qui seraient submergés par l’eau des inondations et engendreraient un risque de contamination.

Comme les routes et les stations d'épuration, les lignes électriques seront plus menacées par les conditions météorologiques extrêmes. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Les spécialistes ont indiqué qu’il y a un besoin d'investissements massif dans les lignes d’électricité dans le Nord de l’Ontario pour accompagner l’électrification des véhicules et des activités économiques.

De grands espaces à préserver

Le rapport préconise des solutions à mettre en œuvre. Il indique qu’il existe une occasion sans précédent dans le Nord de l’Ontario, où demeurent de grands espaces naturels intacts, de former un réseau d’aires protégées de marécages tourbeux et de forêts boréales.

Après de nombreux rapports, Al Douglas président de l'Institut des risques climatiques à Sudbury estime qu'il faut désormais passer à l'action pour limiter le changement climatique. Photo : Radio-Canada / Erik White

Al Douglas, l’un des auteurs du rapport, président de l’Institut des risques climatiques de Sudbury, explique que ces terres serviraient d’habitats cruciaux pour les animaux, y compris ceux dont les solutions pour migrer sont de plus en plus limitées tout en servant de grands espaces de stockage de carbone.

Plus on capture de carbone, plus il y aura de possibilités de construire la résilience et ralentir le changement climatique, de sorte à ne pas s’inquiéter qu’il nous écrase .

Les choses ont déjà changé, non? Elles changent depuis longtemps. Nous avons déjà fait face à des conditions extrêmes. On sait à quoi cela ressemble , relativise Al Douglas.

Il faut que l’on avance, car le climat change plus vite que nos actions. Il faut arrêter ces études préliminaires à petite échelle. Il faut vraiment agir.

Avec les informations d’Erik White de CBC