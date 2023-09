Blaine Higgs promet une enquête sur l’incendie chez AIM à Saint-Jean

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, promet une enquête approfondie sur les causes de l’incendie qui s’est déclaré jeudi chez l’entreprise de récupération de métaux AIM à Saint-Jean.

Une telle enquête prend du temps, et elle sera exécutée avec toute la rigueur voulue. Aucune activité ne pourra être reprise tant que nous n’aurons pas plus d'information sur ce qui a causé cet incendie , peut-on lire dans une déclaration écrite du premier ministre publiée jeudi.

Je sais que la population est en colère et qu’elle veut des réponses à ses questions pour comprendre comment une telle situation a pu arriver. Ces réponses, j’y tiens aussi, et je m’engage à transmettre tout ce que nous apprendrons dès qu’il nous sera possible de le faire , ajoute M. Higgs.

L’entreprise devra soumettre un rapport préliminaire au plus tard dans les 24 heures, ainsi qu’un rapport de suivi dans les cinq jours qui suivront l’événement, selon le premier ministre.

L'incendie est maîtrisé

Les autorités municipales annoncent vendredi matin qu’elles ne recommandent plus aux gens de se rendre à des refuges.

L'incendie est maîtrisé et le personnel d'urgence restera sur les lieux à l'installation AIM toute la journée pour s'occuper de tout point chaud , explique la Ville de Saint-Jean dans un communiqué.

Ouvrir en mode plein écran La fumée de l'incendie a entraîné la fermeture temporaire de certaines écoles à Saint-Jean, jeudi. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

La santé publique recommande toujours à quiconque peut voir et sentir de la fumée de prendre toutes les précautions nécessaires, y compris le port du masque , ajoute-t-elle.

Des caméras de surveillance en panne depuis des mois

Aucun blessé n’a été signalé, mais la fumée de l’incendie a entraîné la fermeture temporaire de quelques écoles et l’ouverture de refuges pour les citoyens incommodés.

L’incendie s’est déclaré durant la nuit, vers 1 h, dans un amoncellement d’anciennes voitures et d’autres métaux.

Le chef de la direction de l’entreprise AIM , Herb Black, précise que c’est un mécanicien qui a signalé le feu. L’incendie n’avait pas été découvert plus tôt parce que les caméras de surveillance du site ne fonctionnent plus depuis une cyberattaque par rançongiciel subie au printemps dernier.

Je mets en place des plans pour que cela ne puisse plus jamais se reproduire , souligne M. Black.

Il reconnaît que c’est un problème majeur et il dit regretter ce qui s’est passé.