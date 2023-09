Quoi faire cette semaine : documentaire sur Suzanne Pinel et un festival médiéval

Cette semaine, on vous propose un rendez-vous avec des souvenirs d’enfance, on fait un saut dans le temps au Moyen Âge et le cinéma d’animation est à l'honneur à Ottawa.

Le documentaire Alias Marie-Soleil au MIFO

Quand : Lundi 18 septembre à 19 h

Lieu : Salle Harold-Shenkman, Centre des arts Shenkman

Festival international d’animation d’Ottawa

Quand : 20 au 24 septembre

Lieu : Ottawa

Festival FOCUS de L’Orchestre du Centre national des Arts

Quand : Jusqu’au 21 septembre

Lieu : Centre national des Arts et Centre Carleton Dominion-Chalmers

Flex Ryder et ses Queens

Quand : Samedi 23 septembre à 20 h

Lieu : À La Dérive Brasserie Artisanale

Les Bilinguish Boys en spectacle

Quand : Samedi 23 septembre à 19 h 30

Lieu : Centre culturel Le Chenail à Hawkesbury

Festival Médiéval de Montpellier

Quand : Du 22 au 24 septembre

Lieu : Montpellier