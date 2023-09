Blaine Higgs se représentera aux prochaines élections

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, annonce son intention de demeurer chef des troupes progressistes-conservatrices aux prochaines élections provinciales.

Dans un message publié sur X (anciennement Twitter), Blaine Higgs indique avoir mûrement réfléchi à la question.

Encouragé par de nombreux collègues et personnes de l'ensemble de la province, je confirme mon intention de rester à la tête du parti et de me porter candidat aux prochaines élections provinciales , écrit-il.

Les prochaines élections sont prévues pour octobre 2024.

Des mois de suspense

Cela fait des mois que Blaine Higgs entretient le suspense sur sa candidature.

À l’automne 2022, un vice-président régional du parti, Maurice Arseneault, avait envoyé une première lettre aux membres du parti pour leur demander d’enclencher le processus de révision du leadership du chef. Cela survenait quelques jours après le départ fracassant de l’ancien ministre de l’Éducation Dominic Cardy.

Ouvrir en mode plein écran Blaine Higgs a quitté la scène au son de la chanson « Should I stay or should I go ». Photo : Radio-Canada

En février, lors du discours sur l’état de la province, il était sorti de scène en faisant quelques pas de danse sur l’air de la chanson Should I Stay or Should I Go, maintenant le flou sur son avenir politique.

Un mouvement de contestation

Les mois qui ont suivi ont été tumultueux pour le chef progressiste-conservateur.

Le mouvement de contestation s’est renforcé dans la foulée de la révision de la politique 713 sur l’identité de genre et l’orientation sexuelle. Des ministres et des députés se sont opposés à leur chef. Deux ont démissionné, deux autres ont été écartés, y compris le ministre acadien Daniel Allain.

Ouvrir en mode plein écran L'ancien ministre Daniel Allaina été écarté lors du plus récent remaniement du Cabinet Higgs. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Un processus de révision de son leadership avait été lancé par certains membres du parti, dont plusieurs présidents de circonscription, mais avait échoué en août.

Dans son message, vendredi, Blaine Higgs souligne d’ailleurs ces dissensions internes , mais se dit poussé par l’élan de la province sur le plan économique.

Autrefois paralysée par l’endettement, notre province est désormais un chef de file dans les domaines de l’économie et de l’emploi au pays , a-t-il noté.

La question de la gestion des finances publiques est chère au cœur de Blaine Higgs. La province a enregistré des surplus, battant souvent des records, dans toutes ses mises à jour budgétaires depuis trois ans.

Cette gestion serrée des dépenses publiques a aussi été dénoncée par l'opposition, qui voudrait de plus grands investissements dans les programmes et les services à la population.

Popularité à la hausse

Selon le plus récent sondage de la firme Narrative Research sur l’opinion des Néo-Brunswickois sur leurs leaders politiques, dont les résultats ont été publiés le 24 août dernier, Blaine Higgs a gagné quelques points comparativement à un sondage similaire mené en mai.

La majorité des Néo-Brunswickois sondés affirment encore être insatisfaits de la performance du gouvernement provincial (59 %), mais il s’agit d'une baisse de 5 points de pourcentage comparativement à mai 2023.

De plus, 23 % des répondants affirment qu’ils préfèrent Blaine Higgs comme chef. C’est une augmentation de 5 points depuis le printemps. La cheffe libérale Susan Holt le devance toutefois avec un appui de 28 %, en baisse de trois points depuis le printemps.

Le sondage Narrative Reasearch a été mené auprès de 400 Néo-Brunswickois entre le 2 et le 21 août. Il comporte une marge d’erreur de 4,9 points de pourcentage, 95 fois sur 100.