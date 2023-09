La Saskatchewan en tête dans l’Ouest pour la production de GES par baril de pétrole

La production d'un baril de pétrole en Saskatchewan génère des émissions de gaz à effet de serre (GES) plus élevées que celles observées dans les autres régions de l'Ouest canadien et les niveaux d'intensité de ces émissions s'accroissent, selon la firme de recherche en énergie Enverus Intelligence Research.

En août dernier, un rapport (en anglais) (Nouvelle fenêtre) publié par la firme basée à Calgary s'est concentré sur l'intensité des émissions de GES libérée durant la production de pétrole et de gaz naturel.

Selon le rapport, depuis le début de l'année 2021, l'intensité des émissions de GES par baril de pétrole de l'Alberta et de la Colombie-Britannique a diminué, tandis qu'elle a augmenté en Saskatchewan.

Nous avons été surpris par la stagnation des lignes en moyenne, ainsi que par l'augmentation de la Saskatchewan , indique l'analyste au sein d’Enverus Intelligence Research, Ivana Petrich.

Publicité

Cette dernière estime que l'augmentation en Saskatchewan découle principalement du fait que la province se concentre sur la production de pétrole lourd à forte intensité d'émissions.

À titre comparatif, l'intensité des émissions dans la région pétrolière de la Colombie-Britannique est nettement plus faible, étant donné que cette région se concentre principalement sur la production de gaz naturel.

Selon l’experte, l'un des principaux défis à relever en Saskatchewan est la mise à l'air des gaz et le brûlage à la torche.

Si l'on compare les provinces, la mise à l'air des gaz et le brûlage à la torche représentent 42 % des émissions de GES en Saskatchewan, contre 15 % en Alberta et 13 % en Colombie-Britannique.

Une infrastructure manquante

Le vaste réseau existant de gazoducs de l'Alberta contribue à minimiser l'utilisation de la mise à l'air et du brûlage à la torche, souligne Mme Petrich. Elle note que lors de la création d'un nouveau puits, une entreprise peut donc construire un gazoduc sur une courte distance pour se connecter au réseau principal de gaz naturel.

Publicité

En Saskatchewan, une entreprise pourrait être contrainte de mettre en place un gazoduc beaucoup plus long, engendrant des coûts supplémentaires.

L’ingénieur principal en émissions chez Highwood Emissions Management, une société qui aide les entreprises industrielles à réduire leurs émissions, Phil Tomlinson, partage l’avis de Ivana Petrich.

En Saskatchewan, nous ne disposons pas de cette infrastructure. Cela signifie que ce n'est généralement pas rentable , précise-t-il.

Ce dernier estime que les producteurs de pétrole en Saskatchewan pourraient explorer d'autres options, telles que la combustion ou l'utilisation du méthane pour le chauffage des structures environnantes, au lieu de simplement évacuer ces gaz.

Il est préférable de brûler le méthane plutôt que de le rejeter directement dans l'atmosphère , explique M. Tomlinson. Il existe des moyens de détruire le méthane avec une efficacité relativement élevée. Cela produit toujours du CO 2 , mais en quantité moindre [par rapport à la mise à l'air].

Ouvrir en mode plein écran Un puits de pétrole près de Redvers, en Saskatchewan. Photo : Radio-Canada / Rob Kruk

Dans un communiqué envoyé à CBC /Radio-Canada, le ministère de l’Énergie et des Ressources élabore souligne que sa réglementation en matière de gestion des émissions de pétrole et de gaz a réduit les émissions de gaz à effet de serre provenant de la mise à l'air et du brûlage à la torche de plus de 60 % par rapport aux niveaux de 2015 .

Ce résultat est nettement supérieur à l'objectif précédemment annoncé de 40 à 45 % de réduction des GES d'ici à 2025 , écrit un porte-parole du ministère.

Le principal groupe de pression des champs pétrolifères, l'Association canadienne des producteurs pétroliers (ACPP), n'a pas souhaité faire de commentaires.

L’ ACPP a plutôt mis en avant son dernier rapport qui montre que les émissions globales du secteur pétrolier et gazier conventionnel ont diminué au cours de la dernière décennie.

Avec les informations de Kyle Bakx