C’est lors d’un exercice d’alarme incendie mercredi qu’une personne responsable de s’assurer que tout le monde était bel et bien sorti de l’immeuble a vu le cadavre d’un chat dans un logement de Saint-Narcisse. Cette découverte a mené à des vérifications et le bilan est tombé : treize chats morts se trouvaient dans l’appartement géré par l’Office municipal d'habitation (OMH) de Trois-Rivières.

C'est assez consternant. C'est une histoire qui est très triste , affirme la conseillère en communications à l’ OMH de Trois-Rivières, Marie-Ève Croteau.

Après la macabre découverte, l’ OMH a contacté le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) et a fait des démarches pour obtenir les autorisations nécessaires pour rentrer dans le logement.

Jeudi, l’ OMH a pu se rendre dans l’appartement et constaté la présence des treize dépouilles qui étaient là depuis un moment , soutient Marie-Ève Croteau. L’état de décomposition était avancé.

[La femme] est toujours locataire de l'Office officiellement, mais on a cru comprendre qu'il vivait chez un membre de sa famille. Pour des raisons qu'on ignore, elle n’était pas allée à son logement depuis plusieurs semaines , explique la porte-parole de l’ OMH .

L’Office municipal d’habitation a déposé une plainte à la Sûreté du Québec (SQ).

Un problème connu

L’OMH avait reçu des plaintes au sujet d’une surpopulation de chats dans ce logement. Une intervenante s'était rendue sur place plusieurs fois et avait constaté effectivement plusieurs chats , affirme Mme Croteau.

Des démarches ont été effectuées auprès de la locataire et la situation s’était améliorée, indique l’ OMH , au point où elle jugeait que la situation était réglée.

Lorsqu'on y est retourné en mai dernier, on avait constaté une nette amélioration de la situation. On avait dénombré 2 chats sur place, donc on avait espacé les suivis , révèle la conseillère en communications à l’OMH de Trois-Rivières

On continuait les suivis, mais de façon plus sporadique , précise-t-elle.

