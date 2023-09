La police à Toronto recherche un suspect qui aurait lancé des briques en direction de deux passagers d'un autobus de la Commission de transport (CTT), blessant l'un d'entre eux à la tête.

Selon les policiers, l'attaque a eu lieu jeudi peu avant 9 h près de l'intersection des artères Dufferin et Eglinton.

La police a publié une photo du suspect.

Ce dernier aurait eu une dispute avec d'autres passagers. Il serait ensuite descendu de l'autobus, se serait armé de briques , dit la police, serait remonté à bord et aurait lancé les briques en direction de deux passagers avant de prendre la fuite.

L'un des passagers a été atteint à la tête, mais les autorités ne craignent pas pour sa vie.

Description du suspect

Le suspect mesurerait de 1,7 m à 1,75 m, est de carrure moyenne et a des cheveux courts et noirs, indique la police. Il a été vu pour la dernière fois portant un chandail beige et un pantalon kaki.

Selon la police, il serait violent. Toute personne l'apercevant devrait appeler immédiatement le 911, sans s'approcher de lui, disent les policiers.