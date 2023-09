Une cyberattaque paralyse les sites web du gouvernement de l’Î.-P.-É.

Le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard a été la cible d’une cyberattaque qui a entraîné l’effondrement de sites web officiels, selon la province.

D'après la province, la panne a été causée par une cyberattaque de type déni de service.

Celles-ci se produisent lorsque des pirates informatiques surchargent un site en multipliant les demandes de connexion afin d'empêcher de véritables utilisateurs d'y accéder.

Aucune donnée n’a été compromise par cette cyberattaque , a assuré la province dans un courriel. Ce type de cyberattaque n’est pas unique, car d’autres gouvernemens au Canada ont connu des attaques similaires récemment.

En raison de cette cyberattaque, des sites gouvernementaux comme Accès Î.-P.-É. sont en panne depuis jeudi.

La province affirme qu’elle s’efforce de régler la situation et de faire en sorte que les sites soient ouverts le plus rapidement possible.