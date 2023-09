La CCN réfléchit à la création d’un parc urbain national à Ottawa

La Commission de la capitale nationale (CCN) réfléchit à la création d'un parc urbain national à Ottawa, a appris CBC News.

L'emplacement exact n'est pas encore clair. Dans les documents obtenus par CBC cette semaine en vertu de la Loi sur l'accès à l'information, toutes les références à un emplacement possible spécifique ont été expurgées.

Dans une déclaration envoyée mercredi, la CCN s'est contentée de dire que le parc se trouverait à Ottawa.

La CCN possède, contrôle et gère actuellement plusieurs terrains à Ottawa, dont la Ceinture de verdure qui encercle le centre-ville, une grande partie des rives de la rivière des Outaouais, allant de Britannia à Orléans, des terrains le long du canal Rideau et de plus petits espaces verts comme les boisés McCarthy et Hampton, le parc Vincent Massey et le parc de la Confédération, au centre-ville.

Le parc de la Confédération, à Ottawa (Photo d'archives)

Selon Parcs Canada, les parcs urbains améliorent la qualité de l'eau, du sol et de l'air, réduisent la température, le bruit et la pollution, et améliorent la qualité de vie et le bien-être des résidents.

Le gouvernement fédéral essaie actuellement de créer un réseau de parcs de ce type dans tout le pays. Les sites potentiels doivent contribuer à la conservation de la nature, au rapprochement des gens d'elle et à la progression de la réconciliation avec les peuples autochtones.

Des travaux sont déjà en cours sur six sites à Winnipeg, Halifax, Windsor, en Ontario et en Saskatchewan, ainsi que dans les environs d'Edmonton et de Victoria. L'objectif actuel est de créer 15 parcs de ce type d'ici à 2030, sur le modèle du premier parc, créé en 2015 à Toronto, le parc urbain national de la Rouge.

Une autre protection

Les documents n'indiquent pas clairement à quel moment les discussions sur un parc urbain national à Ottawa ont commencé.

Dans un courriel envoyé en mars à Parcs Canada par James Yang, directeur de la planification stratégique de la CCN , sur le sujet, M. Yang mentionne la Ceinture de verdure comme un exemple d'espace vert que la CCN protège et préserve.

Il écrit également qu'il y a beaucoup d'harmonisation et de cohérence entre le mandat de la CCN et les objectifs du Programme national des parcs urbains, et que nous aimerions travailler avec vous et en tirer parti .

La Ceinture de verdure est actuellement confrontée à de nombreuses pressions de développement. (Photo d'archives)

Des pages non datées et non signées de notes manuscrites de la CCN datant d'avant le 14 janvier indiquent qu'un tel parc serait un autre bouclier qui nous aiderait à nous protéger contre les pressions, les développements municipaux, etc .

L' objectif est de lui donner une autre couche de [protection] , poursuit-il.

En 2021, Catherine McKenney, qui se présentait à la mairie d’Ottawa, avait déjà indiqué vouloir transformer la Ceinture de verdure en un parc urbain national en cas de victoire afin de la protéger davantage.

Des enjeux possibles

Le service de planification et de conception à long terme de la CCN a été invité à se prononcer sur le dossier. En avril, il a estimé que le programme présentait des risques et des opportunités pour la CCN , selon les documents obtenus.

La mise en œuvre d'un tel parc pose de nombreuses questions en matière de gouvernance, de gestion, de rapports et de responsabilité et constituerait une rupture par rapport aux pratiques actuelles , juge le service.

Certaines limites géographiques et considérations relatives à l'utilisation des terres ont été expurgées.

L'une des préoccupations possibles est que toutes les utilisations du sol et de l'eau, les projets d'infrastructure ou le développement doivent être cohérents avec les objectifs du parc ou être vitaux pour la fonction de la zone urbaine .

Un autre problème est qu' il n'y a pas de rôle dédié à la représentation des peuples autochtones dans la structure de gouvernance de la CCN , ce qui signifie qu' une nouvelle forme de surveillance des terres du parc devrait être créée, selon le ministère.

L'un des principes fondamentaux du programme des parcs urbains nationaux est la réconciliation avec les Autochtones, qui, selon Parcs Canada, sera réalisée notamment en reconnaissant et en respectant les droits des Autochtones, en créant des possibilités de formation et des occasions de carrière pour les membres des communautés autochtones et en faisant la promotion de l’intendance et du leadership des Autochtones en matière de conservation, par exemple grâce aux aires urbaines autochtones protégées.

Quelle est la prochaine étape?

La prochaine étape du processus consisterait à signer une déclaration de collaboration avec Parcs Canada. Mais près de cinq mois après la déclaration d'intérêt, les parties n'en sont pas encore là, selon ce qu’a indiqué la CCN , mercredi.

D'autres discussions avec les intervenants et les partenaires seront nécessaires pour faire avancer cette proposition , a expliqué la société d’État fédérale.

Après une déclaration de collaboration, il y aurait une phase de préfaisabilité, une phase de planification, une phase de désignation et enfin, la mise en œuvre.

Si ce projet se concrétise, il s'agira de la première propriété fédérale à devenir un parc urbain national, selon les documents publiés.

CBC a contacté Parcs Canada, mais n'avait pas encore reçu de réponse au moment de publier ce texte.