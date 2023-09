L’Atlantique retient son souffle à l’approche de Lee

Ce ne sont pas tous les Canadiens qui dormiront sur leurs deux oreilles vendredi soir. En Atlantique, on se prépare à l’arrivée de Lee, qui devrait toucher terre dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse samedi après-midi.

Toutefois, les effets de la tempête commenceront à se faire sentir plutôt, avec des conditions de tempête tropicale prévues à compter de la matinée samedi.

Ouvrir en mode plein écran Les zones en rouge sur cette carte d'Environnement Canada font l'objet de plusieurs alertes météo, dont un avertissement de tempête tropicale. Ce seront les zones les plus affectées par Lee. Les régions en gris sont visées par un bulletin d'information sur les cyclones tropicaux. Photo : Gracieuseté/Environnement Canada

Alerte de veille d'ouragan élargie jusqu'au nord d'Halifax

L'alerte de veille d’ouragan a été élargie à un plus grand secteur de la Nouvelle-Écosse vendredi matin et touche maintenant des secteurs jusqu'à Guysborough.

Régions visés par l'alerte de veille d'ouragan: Halifax, N.-É.

Digby, N.-É.

Lunenburg, N.-É.

Queens, N.-É.

Shelburne, N.-É.

Yarmouth, N.-É.

Grand Manan et le littoral du comté de Charlotte, N.-B.

Dans ces régions, les vents pourraient souffler en rafales jusqu’à 120 km/h.

Ailleurs dans les Maritimes, les vents seront soutenus à 70 km/h dans les zones visées par un avertissement de tempête tropicale, avec des rafales de 90 à 100 km/h.

Des avertissements de pluie sont aussi en vigueur pour le sud du Nouveau-Brunswick et une bonne partie de la Nouvelle-Écosse avec des quantités attendues de 50 à 100 m. Les effets de la tempête pourraient se faire sentir jusqu’à 300 kilomètres de sa trajectoire.

Préparez-vous, exhortent les autorités

Au Nouveau-Brunswick, l’Organisation des mesures d’urgence est sur un pied d’alerte. Le coordonnateur régional des urgences Tom Soucy implore les résidents d’être vigilants et prêts.

C’est important de le répéter, mais la préparation est la clé de la situation , indique-t-il.

Voici quelques mesures que les citoyens peuvent prendre en prévision de la tempête:

Des mesures à prendre pour se protéger : surveiller les prévisions locales;

veiller à ce que les gouttières et les bassins collecteurs soient dégagés et qu’ils soient orientés de manière à éloigner l’eau de la maison;

sécuriser les meubles de jardin et autres objets qui se trouvent sur le terrain, ou les ranger à l’intérieur, pour éviter des dommages causés par les vents violents;

avoir une trousse d’urgence de 72 heures.

L’ OMU a également lancé un site web (Nouvelle fenêtre) consacré au passage de la tempête Lee pour informer le public des plus récents développements.

Ouragan Lee : les équipes d'Énergie NB prêtes à intervenir.

Chez Énergie NB, on assure que plus de 600 personnes s’affairent aux préparatifs de la tempête. Ça inclut du support logistique, des monteurs de ligne, des équipes de gestion d’arbres et de branches. On a une stratégie pour la restauration à l'échelle de la province , indique la porte-parole Dominique Couture.

Ouvrir en mode plein écran Des équipes d'Énergie NB sont à pied d'oeuvre pour préparer l'arrivée de la tempête Lee samedi. Photo : Énergie NB

En Nouvelle-Écosse, Nova Scotia Power a annoncé qu’elle activera son centre d’opération des urgences vendredi.

À l’Île-du-Prince-Édouard, une génératrice de réserve a été reçue jeudi au parc à réservoirs d’Irving. L’an dernier, lors du passage de Fiona, des bris avaient empêché la distribution d’essence dans la province et causé des pénuries dans certaines régions.

Le ministre de la Sécurité publique Bloyce Johnson a assuré jeudi que des mesures ont été prises pour éviter que cela ne se reproduise.

Un plan pour les sans-abris à Moncton

À Moncton, les autorités municipales s’assurent de prévenir les sans-abris du danger.

Ouvrir en mode plein écran Le coordonnateur municipal des mesures d'urgence de la Ville de Moncton, le chef pompier Conrad Landry. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Nos agents et les organismes vont leur parler et leur rappeler qu’il y a une tempête qui vient, leur rappeler qu’il y a des centres de refuge, qu’ils peuvent aller de ce côté-là , affirme le chef pompier de Moncton, Conrad Landry, en ajoutant que la Municipalité a aussi conseillé aux refuges de se préparer à accueillir plus de clients que d’habitude.

Durant une tempête, il y a absolument de la place pour tout le monde qui a besoin d’une place.

Des centres de réconfort seront aussi ouverts aux quatre coins de la Nouvelle-Écosse pour accueillir les personnes itinérantes qui ont besoin d’un lieu pour se loger, a indiqué le gouvernement de cette province.

Plusieurs fermetures et annulations

En prévision de la tempête, les parcs nationaux de Fundy au Nouveau-Brunswick, de Kejimkujik et des Hautes-Terres-du-Cap-Breton en Nouvelle-Écosse seront fermés en totalité ou en partie en raison de la tempête.

La sécurité des visiteurs et du personnel du parc est notre priorité tout de suite , indique Julie Ouellette, porte-parole de Parcs Canada pour l'Unité de gestion du Sud du Nouveau-Brunswick.

De nombreuses installations publiques ont déjà annoncé leur fermeture et des événements prévus cette fin de semaine ont annoncé des annulations ou des reports.

Il est préférable pour les résidents de s’informer des perturbations liées à la tempête avant de se déplacer.