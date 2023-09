Jusqu’à deux ans d’attente pour une place en ressource intermédiaire

Il est difficile de trouver un milieu de vie pour les gens avec des enjeux de santé mentale en Estrie. Les places dans ce type de logements, appelées des ressources intermédiaires, se font très rares dans la région.

Ce manque de place fait en sorte que des personnes se retrouvent hospitalisées en psychiatrie, parfois pour très longtemps. Présentement, une trentaine de patients occupent un lit à l'Hôtel-Dieu de Sherbrooke, faute d'avoir accès à une ressource d'hébergement en santé mentale. Dans certains cas, le temps d'attente peut atteindre deux ans.

Les ressources intermédiaires sont des milieux de vie structurés avec des services de soutien. Elles bénéficient aux personnes qui n’ont pas besoin d’être hospitalisées. En Estrie, on compte huit ressources en santé mentale dans le secteur public, pour un total de 119 places. C’est un nombre qui ne permet pas de combler la demande, selon le psychiatre Mathieu Tittley.

Ouvrir en mode plein écran Le psychiatre Mathieu Tittley se désole des délais d’attente pour les personnes ayant besoin d’une place dans une ressource intermédiaire. Photo : Radio-Canada / Marion Bérubé

C’est un problème criant. On bénéficierait d’avoir plus de ce nombre de ressources. Le fait qu’on ait à garder des gens dans des lits d'hôpital qui coûtent une fortune au système, longtemps, c’est le reflet. Ce qu’il faut comprendre, c'est l’impact sur nos urgences et notre urgence en santé mentale, qui débordent presque tout le temps , explique le Dr Tittley.

Tout ce qui fait que c’est un plaisir d’être chez soi, on oublie ça ici. L’intimité, il y en a très peu.

Le psychiatre se désole des délais d’attente pour les personnes ayant besoin d’une place dans une ressource intermédiaire. Quand on est chanceux, c’est presque immédiat, mais on voit ça de moins en moins. Ça va de plusieurs semaines à plusieurs mois, voire quelques années avant qu’une personne ait la chance d’avoir sa place dans une ressource qui répondra au mieux à ses besoins. Ces gens vivent le stress d’être dans un milieu qui n’est pas adapté à leurs besoins pendant une longue période de temps.

Le secteur privé touché

Le manque de places en ressources intermédiaires en santé mentale touche également les ressources du secteur privé. Il existe des appartements supervisés et des résidences qui offrent de l'accompagnement, mais actuellement, la demande est beaucoup plus grande que l’offre.

La pénurie de personnel est difficile pour tout le monde. Pour les appartements supervisés, c’est facilement une dizaine de noms qui sont en attente. Certains sont fixes sur la liste d’attente parce qu’ils ne sont pas dans l’urgence, mais il y a beaucoup de noms qui roulent sur cette liste parce qu’il n’y a pas de place pour l’instant et les gens sont mal pris. Il faut leur trouver un milieu , souligne la présidente-directrice générale de la Résidence Santé Globale de Sherbrooke, Marie-Ève Bergeron.

D'après le CIUSSS de l'Estrie- CHUS , une ressource intermédiaire de neuf places a fermé au cours des cinq dernières années. L'établissement poursuit ses travaux pour développer de nouveaux lieux d’hébergement, soit sous la forme d’une ressource intermédiaire ou d’un autre modèle.

C’est sursaturé. On n’est pas encore capable de répondre à la demande et malheureusement, je pense que c’est la pointe du glacier.

D’après les informations de Marion Bérubé