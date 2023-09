L’Alberta pense à une aide financière pour les familles touchées par l’épidémie d’E. coli

La première ministre albertaine, Danielle Smith, a demandé à son gouvernement d'élaborer une proposition visant à aider financièrement les familles touchées par l’épidémie d’E. coli à Calgary.

De nombreuses personnes ont dû s'absenter du travail pour s'occuper de leurs enfants ou ont payé une garderie pour le mois de septembre, puis ont dû débourser plus d'argent pour prendre d'autres dispositions.

C'est l'instruction que j'ai donnée au ministère, de présenter une proposition [vendredi] et nous aurons donc toute une série de choses à proposer , a déclaré Mme Smith.

Certaines familles ne se sentent tout simplement pas à l'aise à l'idée de renvoyer leurs proches dans ces établissements, et nous devons donc trouver une autre solution pour elles.

Danielle Smith doit tenir une conférence de presse sur la question, vendredi matin, au cours de laquelle elle devrait donner plus de détails sur l'aide financière ainsi que la possibilité d'adopter de nouvelles réglementations concernant les cuisines communes et la sécurité alimentaire.

Dans une déclaration envoyée mardi, le Nouveau Parti démocratique (NPD) de l'Alberta a demandé une enquête approfondie sur l'épidémie, affirmant que les familles touchées méritent des réponses et de la redevabilité.

Le gouvernement doit se concentrer à fournir des soins de santé de haute qualité aux Albertains touchés par cette crise, tout en apportant des réponses concrètes sur la façon dont nous en sommes arrivés là , a déclaré Diana Batten, porte-parole du NPD de l'Alberta pour les services à l'enfance et à la famille, dans le communiqué.

Publicité

Danielle Smith a déclaré qu'elle n'exclut rien, y compris une enquête publique, lorsqu'il est question de découvrir exactement comment l'épidémie s'est déclarée et comment la situation d'urgence s'est déroulée.

Nous devons obtenir des réponses afin de pouvoir mettre en place les changements réglementaires nécessaires , a-t-elle souligné.

La réponse de Danielle Smith survient un jour après que quelques parents dont les enfants fréquentent les garderies concernées ont publié une lettre ouverte adressée à la première ministre dans laquelle ils déplorent son absence de commentaires publics depuis le début de l'épidémie et demandent le soutien du gouvernement. En tant que politicien, vous ne voulez pas intervenir lorsque ce sont les médecins qui doivent répondre , a déclaré M. Smith en réponse à une question sur la lettre posée lors d'une entrevue à CBC.

Depuis que l'épidémie a été déclarée le 4 septembre, entraînant la fermeture de 11 garderies et de la cuisine commune qui serait à l'origine de l'épidémie, 329 cas ont été confirmés en laboratoire, presque tous des enfants.

Au moins 20 d'entre eux ont été gravement atteints du syndrome hémolytique et urémique (SHU), bien que certains se soient rétablis depuis, et six sont actuellement sous dialyse.

Avec les informations de Omar Sherif