Ouragan Lee : plus de 100 équipes de Maritime Electric sur un pied d’alerte à l’Î.-P.-É.

Alors que la tempête Lee s’approche des Maritimes, le distributeur d’électricité de l’Île-du-Prince-Édouard, Maritime Electric a déployé plus de 100 équipes pour intervenir en cas de pannes de courant.

Plusieurs résidents sont restés sans électricité jusqu’à environ un mois lors du passage de la tempête Fiona, l’an dernier.

Maritime Electric tente ainsi de mieux se préparer cette année.

Il y a des dizaines et des dizaines de personnes dans notre entreprise qui travaillent dans les coulisses, qui s'y préparent. On espère éviter le pire, mais on veut être prêts.

Kim Griffin, la porte-parole de Maritime Electric, lors d'une mise à jour sur les pannes d'électricité survenues sur l'Île-du-Prince-Édouard à cause de Fiona en septembre 2022. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté : Gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard

Maritime Electric craint les conséquences que Lee pourrait avoir sur les arbres affaiblis par Fiona, et qui se trouvent près des lignes de distribution.

Du personnel de l'extérieur de l’île a été appelé en renfort.

Nous prévoyons de commencer à former ce nouveau personnel vendredi et samedi afin qu'ils puissent suivre notre protocole de sécurité. On souhaite que toute la formation et la préparation soient faites avant la tempête , explique Kim Griffin, porte-parole de Maritime Electric.

Le distributeur d’électricité a reçu des centaines d'appels de clients préoccupés cette semaine, selon Kim Griffin.

Nous savons que les niveaux de stress sont encore élevés à cause de Fiona , dit-elle.

Approvisionnement en essence

Une génératrice de secours pour assurer l’approvisionnement en essence dans la province a été aussi installée dans le parc de réservoirs d’Irving, selon le ministre de la Sécurité publique de l’île, Bloyce Thompson.

Une panne d'électricité dans les réservoirs après la tempête post-tropicale Fiona a compromis le pompage du carburant dans les camions pour en assurer la distribution dans toute la province.

Le ministre de la Sécurité publique de l'Île-du-Prince-Édouard, Bloyce Thompson, a tenu, jeudi, une conférence de presse afin de faire le point sur les préparatifs avant à l'arrivée de la tempête Lee. Photo : Facebook

L'Île-du-Prince-Édouard pourrait connaître des rafales de 60 km/h à 90 km/h ce week-end. Les vents les plus forts sont attendus samedi soir.

Les pluies les plus fortes devraient s’abattre au sud et à l'ouest de l'Î.-P.-É. Les précipitations pourraient atteindre 50 millimètres dans l'ouest et 30 millimètres dans le centre de l’est de la province.