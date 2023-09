Hydro-Québec à la rencontre des résidents de L’Isle-aux-Allumettes

Que ce soit en présentiel ou en ligne, un peu plus d’une centaine de personnes ont suivi, jeudi soir, une rencontre publique traitant sur les services essentiels à L’Isle-aux-Allumettes, dans le Pontiac.

L’objectif était de faire le point sur les coupures de courant, particulièrement lors des grands froids en février. De plus, les résidents des environs doivent composer avec un service cellulaire irrégulier.

Ça s’est bien passé , a résumé d’entrée de jeu le maire de L’Isle-aux-Allumettes, Corey Spence, en entrevue à Radio-Canada vendredi matin. Plus tard, il a admis faire preuve d’optimisme prudent à savoir si les enjeux seront réglés pour de bon.

Le maire de L'Isle-aux-Allumettes, Corey Spence (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Outre Hydro-Québec, plusieurs intervenants étaient présents, comme le Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) de l’Outaouais, le ministère de la Sécurité publique du Québec (MSP) et la Sûreté du Québec (SQ). En revanche, Bell Canada a brillé par son absence.

C’est désolant. Le réseau cellulaire fonctionne très bien en Ontario. À cinq minutes de là, au Québec, ça ne fonctionne pas très bien pour nos citoyens. On aurait aimé que Bell soit présent pour répondre aux questions de nos résidents , a dit le maire.

Les représentants d’Hydro-Québec ont reconnu que la situation a été difficile pour ces résidents en 2022 et en 2023, promettant d’expliquer ce qui a bien pu se passer en toute transparence .

Selon l’étude de la MRC de Pontiac, il y a eu, en moyenne, 40 heures d’interruption de courant en 2022 et 80 heures en 2023. C’est trop élevé. [...] Nous constatons que les événements météorologiques sont plus fréquents et plus violents , ont dit les représentants d’Hydro-Québec, précisant que la végétation est à l’origine de 40 à 70 % des pannes.

À l’heure actuelle, il n’est toutefois pas question de dédommager les résidents.

Le maire Corey Spence a expliqué que nous sommes dans une situation unique étant donné que cette portion de l’Outaouais rural partage ses fils électriques avec Hydro One, en Ontario.

On va voir ce qui va se passer dans le futur, si les choses mises en place par [Hydro-Québec] vont améliorer notre situation.

Déroulement de la soirée

En début de soirée, un policier de la SQ s’est adressé aux personnes présentes. S'en est suivie une présentation du MSP qui s'est déroulée uniquement en français. Les points ont toutefois été présentés en anglais par l’entremise d’un PowerPoint.

Les deux intervenantes du ministère ont expliqué, entre autres, comment sont partagées les responsabilités en matière de sécurité publique et civile dans la région, en plus d'expliquer qui fait quoi avant, pendant et après un sinistre.

La préfète de la MRC de Pontiac, Jane Toller, a posé une question aux intervenants de la sécurité publique en lien avec les inondations en 2017 et 2019.

Elle a demandé si le gouvernement a pu traiter toutes les réclamations en lien avec ces inondations, mais n'a pu obtenir de réponse à sa question. Les intervenants se sont engagés à faire les vérifications prochainement.

La préfète de la MRC de Pontiac, Jane Toller (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Christian Millette

Les citoyens ont ensuite eu droit à une présentation en anglais du CISSS de l'Outaouais. Des documents d'information en français et en anglais ont aussi été mis à la disposition du public.

La présentation a été donnée entre autres par Nicole Boucher-Larivière, de Campbell's Bay, qui est à l'emploi du CISSS de l'Outaouais. Cette dernière a expliqué quel est son rôle dans le réseau de la santé de la région, précisant qu'elle communique souvent au député provincial André Fortin et à Mme Toller.

Parmi ses responsabilités, elle s'assure que les patients de la région peuvent être en mesure d'obtenir des services en santé en anglais, qu'ils soient à Shawville ou à Gatineau, et d'éviter toute barrière linguistique.

Avec les informations de Marie-Jeanne Dubreuil et d'Emmanuelle Poisson