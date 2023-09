Jour de grève mondiale pour le climat sur la colline du Parlement

Des manifestants sont attendus, vendredi, de 13 h à 15 h, sur la colline du Parlement, dans le cadre d’un mouvement mondial exigeant une action climatique.

La grève mondiale pour le climat 2023 réunira notamment de jeunes résidents âgés de 7 à 13 ans qui pourront poser des questions directement aux dirigeants politiques présents.

Des conférenciers et des musiciens autochtones seront également au rendez-vous.

Le groupe Fridays For Future Ottawa demande au gouvernement fédéral d'imposer un plafond strict aux émissions et de réduire les subventions aux combustibles fossiles et le traitement préférentiel accordé aux entreprises de combustibles fossiles.