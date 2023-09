Meurtre d’un couple à Dieppe : le juge refuse de reporter la cause

Un juge a rejeté, jeudi, la demande de l’homme accusé d’avoir tué un couple âgé à Dieppe de reporter son procès de quelques mois.

Deux accusations de meurtre prémédité pèsent sur Janson Bryan Baker, 27 ans, pour la mort de Bernard et Rose-Marie Saulnier, âgés respectivement de 78 ans et de 74 ans, le 7 septembre 2019.

L’accusé a comparu devant la Cour provinciale pour ces accusations jeudi à Moncton. Il n’était pas accompagné d’un avocat. Il a expliqué qu’il n’avait pas pu parler à son avocat habituel.

Janson Bryan Baker a demandé au juge Claude Haché de reporter son procès le temps que ses autres procès distincts soient terminés. Un de ses autres procès doit se dérouler la semaine prochaine, un autre qui peut durer un mois doit commencer en janvier.

Les nouvelles accusations sont graves et nécessitent tout mon temps, mes efforts et mes ressources, ce que ni moi ni ma famille ne pouvons faire jusqu'à ce que je puisse retenir les services appropriés d'un avocat et que mes autres causes soient réglées , a expliqué Janson Bryan Baker.

L'accusé, qui est détenu à Renous dans un pénitencier à sécurité maximale, a ajouté qu'il a besoin de temps pour avoir un procès équitable.

La Couronne évoque l’arrêt Jordan

Le procureur de la Couronne, Christopher Lavigne, s’est opposé à cette demande en expliquant qu’il est dans l’intérêt du public de faire ce procès avant qu’il ne soit trop tard.

Ouvrir en mode plein écran Les corps de Bernard Saulnier, 78 ans, et de sa femme, Rose-Marie Saulnier, 74 ans, ont été découverts dans leur maison de Dieppe en septembre 2019. Photo : Salon funéraire Fair Haven

La Cour suprême du Canada a rendu une décision en 2016, l’arrêt Jordan, qui établit un échéancier pour les procès à défaut de quoi ils peuvent être annulés.

Les procès à la Cour provinciale doivent avoir lieu dans un délai maximum de 18 mois après le dépôt des accusations. À la Cour du Banc du Roi, le délai est de 30 mois.

Des exceptions sont toutefois prévues, notamment des prolongations causées par la défense et la complexité de la cause.

Le procureur Lavigne a déclaré que tout procès pour meurtre implique une complexité peu courant devant les tribunaux , mais il faut le faire rapidement. Attendre à l’année prochaine n’est pas une option , a-t-il souligné.

Prochaine comparution le 13 octobre

Janson Bryan Baker doit à nouveau comparaître en cour le 13 octobre pour les deux accusations de meurtre.

Le juge a exprimé l’espoir que ce temps suffise pour que l’accusé retienne les services d’un avocat.

Comme l'a déclaré M. Lavigne, nous sommes toujours conscients et préoccupés par le fait de retarder ces accusations et ces affaires portées devant les tribunaux , a expliqué le juge Haché.